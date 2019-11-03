姜恩来：积极践行新理念 为高等教育现代化注入新动能

人民网南京11月2日电（孙竞）日前，在南京举行的新中国高等教育70年高峰论坛“我国高等教育现代化的理论与实践”分论坛上，中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来指出，高等教育现代化是建成高等教育强国的必由之路。要积极践行全球大学共同体、协同创新、学科交叉、产学研用融合等新理念，为高等教育现代化注入新动能。

他认为，高等教育现代化的发展一是要破解外国经验与中国特色的矛盾、现代技术与传统教学的矛盾、优先发展与均衡建设的矛盾，关注教育理念现代化；二是要注重教育改革的系统性、整体性、协同性，构建科学有效的学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，实现治理能力现代化；三是要科学设置人才培养目标，创新人才培养方式，优化资源配置，强化过程管理，加强教师队伍建设，构建人才培养现代化；四是要统筹学校建设和学科建设，合理定位、特色发展，坚定办学特色现代化。

中国高等教育学会学术委员会委员、华中科技大学教育科学研究院教授、长江学者特聘教授张应强围绕“‘双一流’建设背景下的高校分层和特色发展”这一主题，以高校分层建设和特色发展的市场竞争机制、政策性机制两种形成机制入手，从五个方面深刻剖析了我国高校的分层建设和特色发展难以形成的原因，并有针对性地提出了实现我国高校的分层建设和特色发展的对策和建议。

中国高等教育学会学术委员会委员、北京师范大学高等教育研究院教授洪成文以“我国高等教育筹资发展的理论与实践”为题，从大学筹资理论、如何做好大学筹资、大学筹资与使命三个方面展开交流，阐述了大学筹资的代际发展理论、教育成本分担理论、资源依赖理论，提出实现做大高校筹资的方法即“书记校长要带好头”“筹资项目要设计好”“基础工作要打牢”“校友工作要有江湖气”。

作为“新中国高等教育70年高峰论坛”的重要组成部分，本场分论坛吸引了来自华中科技大学、北京师范大学、兰州大学、北京外国语大学、南京师范大学等全国各大高校的近百名专家、学者参与。论坛上总结了新中国70年来高等教育发展的理论与实践经验，预测了中国高等教育现代化建设的前景与方向，力图为世界高等教育发展贡献“中国智慧”和“中国方案”。

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