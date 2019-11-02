新未来亮相高博会 引入国际认证体系为创新创业升级版赋能

11月1日，第54届中国高等教育博览会在南京开幕。中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波在开幕式上致辞。

11月1日，第54届中国高等教育博览会在南京国际博览中心开幕。新未来在线教育创新创业教育一体化解决方案首次亮相中国高等教育博览会（以下简称“高博会”），助力高校创新创业教育提档升级。

高博会开幕式后，中国高等教育学会会长，教育部原党组副书记、副部长杜玉波，中国高等教育学会副会长，教育部原党组成员、副部长林蕙青等领导来到新未来在线（北京）教育科技有限公司（以下简称“新未来教育”）展台参观，了解创新创业教育发展情况。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波（左）听取新未来教育教育董事长黄贵洲关于创新创业教育发展的情况汇报。

在听取新未来教育董事长黄贵洲对创新创业教育发展情况的介绍后，杜玉波表示，创新创业教育要融入人才培养全过程，推动创新创业教育与专业教育更紧密结合，协调发展，要更大限度激发学生的创新力和创造力。同时，要引入企业资源，优化学校创新创业教育课程体系，加强教师队伍建设，大力推动创新创业教育与人才培养模式创新的融合；把创新创业教育与企业实际应用相结合，探索有中国特色的创新创业教育发展道路，将“双创”打造成为我国与包括“一带一路”相关国家在内的世界各国合作的亮丽名片。

中国高等教育学会副会长，教育部原党组成员、副部长林蕙青来到高博会新未来教育展台参观。

近年来，国家高度重视创新创业教育工作。2015年5月，《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》给出明确目标：到2020年建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系。目前，创新创业教育改革已到了最关键的时刻，亟需在课程建设、师资培养、创业实践等方面提档升级。此次，新未来在线教育将先进的创新创业教育理念和解决方案带到高博会上。

新未来在线教育创新创业教育一体化解决方案首次亮相中国高等教育博览会。

新未来全新升级的创新创业教育一体化解决方案运用“MOOC+翻转+认证”教学培养模式，以激发学习热情，提高学习效果，深化“双创”意识和增强实践能力为导向，为职业院校和本科院校提供从课程、师资、ESB创新创业国际认证到平台的立体服务。

新未来教育董事长黄贵洲表示，创新创业教育跟传统教育是不一样的，传统教育是老师教，学生听；创新创业教育是没有对错的，所以需要启发式、讨论式教学。“MOOC+翻转+认证”是一个非常好的模式，可以有效地提升创新创业教育效果，全面提高大学生创新、创业、就业实践能力。

目前，在创新创业能力评价体系上，国内尚未形成统一的标准。此次高博会上，新未来展示了ESB创新创业国际认证项目。该认证由世界最大的教育集团培生集团(Pearson VUE)授权，为职业院校和本科院校学生提供进入企业就业和创办小型企业的权威能力证明。ESB创新创业国际认证项目还将帮助各类院校建立创新创业教育测评体系，提升学生创新创业就业综合能力，增加学生的社会竞争力。

黄贵洲表示：“从老师的角度，ESB创新创业国际认证体系能够有效帮助老师上好创新创业课程；从学生的角度，该认证能证明学生在创新创业方面的基本素养，为以后的工作或者创业打下良好的基础。”（卢璐）

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