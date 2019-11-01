办好新时代远程教育要探索中国路径

人民网北京11月1日电（孙竞）“新时代继续教育的改革发展方向，可以用‘六个更’来概括，即‘更多供给’‘更高质量’‘更优制度’‘更新技术’‘更全保障’以及‘更强治理’。”在日前召开的2019（第十八届）中国远程教育大会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示。

陈子季认为，面对这‘六个更’的发展趋势，要从六个方面着手：要提高继续教育覆盖面和参与率，促进继续教育的全纳和公平；要加快制定继续教育标准体系，完善质量保证体系；要构建更加开放畅通的人才成才通道，建立国家资历框架；要加强继续教育信息化基础设施建设，加快继续教育信息化应用与变革；要加快立法，提升继续教育法制化水平；要加快转变政府职能，促进继续教育规范发展，构建多元主体参与的继续教育协同治理新机制。

从党的十九大提出的“办好继续教育”到《中国教育现代化2035》中提出的“大力发展继续教育”，继续教育在提高国民素质、建设学习型社会中始终承担重要使命。如何办好新时代远程教育？国家开放大学党委书记、校长荆德刚指出，首先是立德树人的教育，其次是基于物联网、大数据的教育。办好新时代的远程教育需要从三个方面着手，第一是线上线下结合，第二是国内国外互动，第三是社会效益和经济效益并重。在此基础上探索中国远程教育的制度、选择中国远程教育的路径。

教育部教师工作司司长任友群在发言中说，信息技术应用能力是新时代高素质教师的核心素养。教育部启动人工智能助推教师队伍建设行动试点工作，在宁夏和北京外国语大学率先进行试点，在教师队伍建设领域下先手棋，探索人工智能技术与教师队伍建设融合的新路径。通过试点，探索利用人工智能技术助推教师的教育教学改革、助推教师培养和培训改革、助推教育精准扶贫、助推教师管理优化的新路径，为下一步在全国层面范围内推开，探索模式，积累经验。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长侯永志在主题报告中阐释了高质量发展对人才培养提出的要求。他表示，高质量发展最核心的内容和最基本的要求是建立现代化经济体系。建立现代化经济体系重在发展实体经济，特别是要做优做强制造业。人工智能、云计算、大数据等新兴技术越来越多应用于制造业，智能制造被被各国视为企业降本增效、转型升级的必由之路。高质量发展需要系统的支持，需要政策和体制环境、科学技术的支持，需要搭建把科学技术变成现实生产力的“桥”，最终需要多方面多领域的人才，包括远程教育领域的人才支持。

北京师范大学副校长、中国教育发展战略学会常务理事陈丽教授强调，在关注互联网带来资源共享方便、交互丰富的同时，更要关注的是互联网正在改变教育最本质的东西：知识。在互联网时代，知识内涵、知识生产、知识传播方式都发生了巨大的变化。联通是新时代教育的新本质，将来的教育是与社会高度融合的开放教育体系，教育组织体系重构是社会发展的必然。

据悉，本届大会以“裂变——信息化与现代教育体系”为主题，由中国教育学会、中国高等教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、全国高校现代远程教育协会组、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。会上同时举行了《中国远程教育》杂志社“在线学习研究院”揭牌仪式，“MOOC中国杯”优质在线教育课程资源、2019年高等学校继续教育精品在线课程、2019年全国高校现代远程教育优秀校外学习中心颁奖典礼。

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