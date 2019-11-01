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减负功夫要多下在课外

2019年11月01日08:52  来源：北京日报
 

“小学生过了晚上9点就不用写作业。”近日，有地区针对学生减负问题公开征求意见。方案一经发布，便触发了不少家长的担忧：“用不了多久，孩子就得成学渣了！”

而这样的场景，似乎已成为某种固定的互动模式：每有减负政策出台，总有家长“坐不住”。究其原因，一个很重要的方面在于，减负的“大刀”砍来砍去，往往只是在学校“一头”。可在家长心里，教育是头等大事，关乎孩子未来，学习时间越短，成才的担忧就越重。放学早了，怕撒野去玩不务正业；作业少了，怕练习不够成绩糟糕，于是乎，学校课上“减”，家长课外“加”便成为了某种被动而无奈的选择。对孩子来说，从书山题海、超纲教学，到上不完的特长班、线上课，身上的“书包”非但没有减轻，反而翻着花样倍增。难怪有人会调侃，学校越来越“松”，家长和孩子越来越“疯”。

教育到底是该减负还是增压？首先必须明确的是，减负不是失压，快乐不是“放水”。曾经舆论场上有种声音，认为西方教育之所以先进，就在于“快乐教育”，越自由越轻松越成功，然而事实证明这纯属误读。长期以来，中国的基础教育以扎实见长，孩子们在勤学苦练里打牢基础，也涵养了刻苦专注的品性。这种效果在一代又一代中国学子身上都有鲜明呈现，现在也为西方国家所推崇。可以说，过于强调轻松学习本不科学，严师、严管是教育的必要条件，在学习上有点压力、吃些苦头也是学生阶段必经的过程。

减负，不是削弱学校教学的分量，反而是对其“能量密度”的进一步倒逼。当学校教学的“营养”充足时，在课外时间才能更好放松身心，这才是减负的一体之两面。在这方面，相关政策得继续动真格，整治“超纲考”调整指挥棒是必要的，同时也要科学平衡学校与家长之间的责任分配。眼下，作业家长来改、学习家长督促、特长家长培养的现实背后，其实是一些教育责任从学校向家庭转移，而家长能力、精力有限，往往仓皇加压而又不得其法。因此，减负不能光在课堂时长、作业数量上做减法，更应该提高学校教学的质量，让孩子应学尽学，在此基础上加强学校与家庭的沟通，充分赢得家长的信任，从根上纾解“掉队”焦虑。

让孩子健康成长，是父母老师的心愿，也是全社会的共同期望。重质量地教学，有针对地减负，孩子们的书包分量会更合理，千万家庭也能更安心。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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