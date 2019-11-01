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连续三年不承担本科课程 教授转出教师系列

2019年11月01日08:30  来源：中国青年报
 

本报北京10月31日电（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷）在今天教育部举行的新闻通气会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，“本科教育是高校发展的‘牛鼻子’。办好本科教育不是在哪一个问题、哪一方面取得进展甚至突破就可以完成，需要在办学思想转变、育人理念更新、体制机制改革、质量标准制定、技术方法创新、教与学范式改变、质量文化建设等方面啃下硬骨头。”

当日，教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》（以下简称《意见》），提出经过3年左右时间，建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。

《意见》强调，高等学校要严格执行教授为本科生授课制度，连续3年不承担本科课程的教授、副教授，转出教师系列。严格执行国家对高校的生师比要求，完备师资队伍。严格执行课程准入制度，发挥校内教学指导委员会课程把关作用，拒绝“水课”进课堂。严格考试纪律，严把考试和毕业出口关，坚决取消“清考”。严格课程质量评估，在专业认证、教学评估中增加课程评价权重。

《意见》明确，以提升教学效果为目的创新教学方法。强化课堂设计，解决怎么讲好课的问题，杜绝单纯知识传递、忽视能力素质培养的现象。强化现代信息技术与教育教学深度融合，解决好教与学模式创新的问题，杜绝信息技术应用的简单化、形式化。强化师生互动、生生互动，解决好创新性、批判性思维培养的问题，杜绝教师满堂灌、学生被动听的现象。

据悉，国家级一流本科课程注重创新型、复合型、应用型人才培养课程建设的创新性、示范引领性和推广性，省级一流本科课程注重解决本地区高校长期存在的教育教学问题。

吴岩特别指出，全面振兴本科教育攻坚战，必须在宏观、中观、微观等方面有序推进。在具体落实和推动上，要从宏观上抓思想、抓理念、抓制度；在中观上抓质量标准、抓专业结构、抓标杆示范、抓改革创新；从微观上抓队伍、抓师资、抓学生。

“通过抓学风、抓学业、抓实习、抓考试、抓毕业、抓主辅修、抓双学位制度改革、抓体育、抓阅读、抓社会实践，让学生忙起来。”吴岩说，不仅希望学生能在传统意义上忙起来，更需要学生在创新创业、知识能力素质方面开拓新路。

针对“河北体育学院40名大学生旷课多被直接退学”“中国人民大学拟给予16名学生退学处理”等事件，吴岩表示，各个学校在管理方面严起来是一个共同的做法，如果学校是依据相关规定作出的处理，这是一个好的信号。

 

(责编：何淼、熊旭)
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