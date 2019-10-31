粤港澳学生竞逐创意机器人大赛

第八届广东省创意机器人大赛近日在广东科学中心举行，本届大赛的主题为“未来都市生活——无人驾驶车”，分为基础型和编程型两种竞赛项目。来自粤港澳三地的1000多名中小学生报名参赛。

大赛是广东省教育厅面向广东省和港澳地区中小学校推广的科技创新类竞赛活动，由广东科学中心和广东省科技馆研究会联合主办，旨在提高广东省及港澳地区中小学生机器人创新设计制作水平，促进粤港澳大湾区科普教育交流，助力中小学阶段人工智能和编程等相关课程渗透到学校。

大赛要求参赛选手在150分钟内，利用红外传感器、逻辑门芯片等分立元器件，设计和制作无人驾驶车，在模拟的城市道路中，实现沿车道行驶、过红绿灯、避开禁行区域、过闸机、停车入库等基础功能。除了功能竞赛，现场还比拼作品创意外观，参赛选手畅想未来交通情景和汽车设计概念。

黎乐轩、梁启聪、赖恩瑜三人是香港郑裕彤中学的中三学生，他们的参赛作品是“露营车”，获得大赛三等奖和港澳特别奖。队长黎乐轩表示，他们用了两个月时间构思这个作品，作品是针对未来旅行所设计的360度观景车，它有太阳能充电装置和全景玻璃车窗。

广州市广东华侨中学的高二学生曾强、岑君悦、邝泽添和谭耀祖凭着参赛作品“海绵月兔宝宝”夺得了大赛三等奖。队长曾强说，他们的作品可以自动完成垃圾分类和运输。

广东省政协科教卫体委员会主任郭俊表示，大赛搭建了粤港澳大湾区创意机器人科普教育交流平台，对促进大湾区青少年科学素质提高发挥了重要作用。

经专家评审，主办方共评出基础组一等奖24个，二等奖34个，三等奖53项，优胜奖59个；编程组一等奖17个，二等奖25个，三等奖40个，优胜奖39个；港澳特别奖6个。其中一等奖获得者包括：广州外国语学校的广外凤凰队、连州市北山中学的银河队、阳江市实验学校的勇翼队等。

《人民日报海外版》（2019年10月31日 03 版）

(责编：实习生(王婧宁)、何淼)