浙江拟出台中小学生减负方案向社会征求意见

《浙江省中小学生减负工作实施方案（征求意见稿）》（以下简称《方案》）向社会公开征求意见。

该《方案》共33条，包括了严控家庭作业总量和作业时间、校内考试次数、考试难度，以及校外培训、竞赛、招生治理、考试评价改革、教育政绩观等内容。相关负责人说，重点要实现“三减三增”，即减作业、增睡眠，减补习、增运动，减刷题、增实践。

《方案》提出，小学生到晚上9点、初中生到晚上10点还未能完成家庭作业的，经家长签字确认后，可以拒绝完成剩余的作业，教师不得对有此类行为的学生进行惩戒。

《方案》提出，除正常调课外，不得无故挤占思政、音乐、体育、美术、劳动等课程的周课时数。各学科作业总量和作业时间由学校年级组统筹调控，作业难度水平不得超过课标要求，作业时长把握以班内中等程度学生为参照，不得布置重复性和惩罚性作业。中小学校建立的班级家长微信群或QQ群等，每班不超过一个。杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，也不得在家长群里布置作业。

全省中小学校所有年级一律不得利用周末、寒暑假和法定节假日组织或变相组织任何形式的集中补习。要求确保中小学生在校期间每天锻炼不少于1小时。严控校内考试次数。其中小学一二年级不得以纸笔测试为主要评价方式。小学三至六年级所有学科均不得组织期中考试。初中不得组织月考和周周清考试。县（市、区）教育部门不得对小学组织统测。

《方案》还提出，实施公办、民办同步招生，严禁任何形式的提前招生。严格执行义务教育免试就近入学。严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。

《方案》指出，严禁地方政府下达升学指标或片面以升学率等评价考核教育行政部门；严禁给学校下达升学指标，片面以升学率评价学校；严禁将升学情况与教育部门、学校及个人的考核、绩效、奖励挂钩。（记者 董碧水）

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