南通大学校长“新晋”班主任

“大家好！我叫施卫东，从今天起，我就是你们的班主任了。”最近，南通大学机械工程学院机设191、192班的主题班会上来了一位新老师。他笑容和蔼，不时跟学生们唠家常、聊心里话。让学生没有想到的是，这位“新晋”班主任，还有另外一个身份，就是南通大学校长。

“作为一名学校的决策者，了解学生的所思所想和所需，才能够做出正确的决策。”施卫东告诉记者，他对学生工作很有感情，无论是做普通教师还是在领导岗位，都爱和学生聊天，“当一线班主任责任很大，我始终认为这是份神圣的工作。”

这样“接地气”的校领导很快收获了学生的喜爱与拥戴。“他会问我们食堂饭菜好不好，图书馆的资源够不够用。完全就和自家的叔叔伯伯一样。”该班学生周彬说，由于施校长平易近人，学生都亲切地称呼他为“施伯伯”。

跟机械工程学院学生有着同样感受的，还有来自文学院、马克思主义学院、纺织与服装学院等学院的学生。近年来，南通大学校领导班子成员纷纷俯下身子，当起一线班主任，全员育人的良好氛围蔚然成风，平时在学校大型活动主席台上看到的校领导身影，如今走进同学中间，成为与同学最贴心的班主任。

今年秋季新学期甫一开学，学校党委副书记、副校长高建林开始担任文学院中师191班班主任。为了当好班级的“领头羊”，他在进班前就做足了功课，详细了解班级学生人数、地域分布、宿舍安排、班委选举等情况，尤其关注班级贫困生的成长，鼓励他们自强不息、勤奋学习。

副校长侯文华则结合马克思主义学院专业特色，勉励政教师范181班学生要有坚定的理想信念和自觉的使命担当。他还经常用自己的人生经历为学生解答生活和学习中的困惑，鼓励学生把所学的专业知识与实践有机结合，树立好近期计划与远期目标，不断引导同学们“心中充满阳光”，快乐地学习生活。

校党委书记浦玉忠更是带头俯下身子，与学生打成一片，从去年9月份开始便担任张謇学院181班班主任。开学第一天到班听课、开主题班会、参加班级团日活动……无论多忙，浦玉忠都抽出时间陪伴大家。“今天开始，选择一件有意义的事，坚持每天做，我们互相监督”“其实最好的状态，是坚持自己的梦想”……平日里，一条条励志信息鼓舞着学生们奋勇拼搏。

令张謇学院181班学生郑泽斌感触最深的，就是浦玉忠每天早上7点30分准时跳跃在微信群里的百词斩打卡分享。这是浦玉忠从2016年10月开始保持至今的习惯。“咱们‘老班’坚持单词打卡已经1000多天了，他的躬行不仅让我明白了学习是一件终生为之的事，而且让我感受到他在时刻陪伴着我们成长。”郑泽斌说。在“老班”的率先垂范下，张謇学院学生的基础课程学得扎实，大学第一年，全班英语四级考试一次性通过。到目前为止，班级学生已累计斩获了二十几项全国竞赛创新成果。

“人才培养是一件久久为功的事情，作为高等教育工作者，要把更多的时间留在校园，时刻跟进学生的成长和发展。”浦玉忠说，自今年3月中共教育部党组发布《关于加强和改进高校领导干部深入基层联系学生工作的通知》以来，南通大学出台了相应的落实政策，使得越来越多的领导干部走到学生身边，让领导干部化身为学生的成长导师，陪伴、指导他们健康快乐成长。

“在江苏高校中，像南通大学这样，领导干部坚持与学生零距离、面对面、心连心的例子有不少。”江苏省教育厅新闻办主任董胜表示，比如江苏大学在本科生中推行的学业导师制，校领导为学生手把手进行科研入门指导；南京工程学院以党员干部“进课堂、进宿舍、进食堂，知思想、知学习、知生活”的方式助力学生成才；南京审计大学党委书记晏维龙每周三雷打不动地与学生进行面对面座谈……

“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”浦玉忠认为，校领导走进学生一线，是不忘教育初心之举，真正回到了教育的本源上。“我们要让全员育人不只是写在纸上的一句话，而是学校的一项用心用情的常规工作。”浦玉忠说。

（本报记者 郑晋鸣 本报通讯员 许应田）

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