河南省六部门联合发文 将全面整改校外线上培训机构

河南省教育厅等六部门日前联合下发《河南省规范校外线上培训的实施方案》，提出将在12月底前完成对全省校外线上培训机构的备案排查，符合条件和规定的，将被列入“白名单”。

该方案要求，营业执照、ICP备案地址在河南省范围内，面向中小学生开展的学科类校外线上培训活动，其主办机构、培训内容、培训人员纳入备案管理范围，需到河南省教育厅进行备案审查。素质教育（音乐、舞蹈、美术等）类的校外线上培训，以及教育部门组织推进的直播课堂、同步课堂、名师课堂、名校网络课堂等课堂教学、课后学习不纳入此范围。

对于符合条件和规定的校外线上培训机构，河南省教育厅将予以备案并公示公布，同时在全国校外线上培训管理服务平台上列入“白名单”。

关于教师资质，方案明确规定不得聘用中小学在职教师，但应当具有国家规定的相应教师资格，聘用外籍人员须符合国家有关规定。校外线上培训机构要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息。

方案对培训内容、课程时间设置和收费行为也划定了严格界限。要求课程培训内容不得超出相应的国家课程标准，每节课持续时间不得超过40分钟，每科不得一次性收取超过60课时的费用，按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

对存在问题的线上培训机构，相关部门将督促其全面整改，对逾期未完成整改或者整改不到位的，将予以查处，并视情节暂停或停止培训平台运营、下架培训应用、关闭微信公众号（小程序）、依法进行经济处罚等。

(责编：实习生(唐佳)、何淼)