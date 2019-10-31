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我国力争2年左右实现全国中小学厕所安全、卫生、环保

2019年10月31日10:03  来源：新华网
 

从2019年起，我国以中西部地区县域内农村学校为重点，全面开展中小学校从2019年起，我国以中西部地区县域内农村学校为重点，全面开展中小学校改厕工作。工作。力争通过2年左右时间的努力，实现全国中小学厕所基本达到安全、卫生、环保等底线要求。

国家发展改革委30日称，根据国家发改委、教育部近日印发的关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知，要以地方投入为主，统筹使用现有各类资金渠道，发挥中央预算内投资引导作用，全面开展中小学校改厕工作。

厕所是中小学建设的重要配套设施。通知强调，各地要充分认识到中小学厕所不是小事，而是事关文明健康的大事。中小学开文明之先，大力推进中小学改厕，既是基础教育“补短板”的重要内容，更是“厕所革命”的重要组成部分，要坚决避免中小学校成为“厕所革命”盲区。

通知要求，加强全面摸排，系统梳理情况；坚持因地制宜，确定方案模式，宜水则水、宜旱则旱、一校一策，坚决避免搞成不实用、不耐用、不可用的半拉子工程、形象工程；要坚持落实安全、卫生、环保底线要求，规范开展建设；完善管护管理，落实运行保障。

根据通知，国家发改委、教育部通过组织实施教育现代化推进工程等重大专项，支持中西部有关省、自治区、直辖市（含享受中、西部政策的东部地区）和新疆生产建设兵团，在义务教育学校建设项目中继续统筹加强卫生厕所等配套设施建设，重点用于支持集中连片特殊困难县、国家扶贫开发工作重点县、革命老区县、民族自治县、边境县改厕工作。同时，从2020年起，在教育现代化推进等工程中专门安排一定规模引导性资金，重点用于支持旱厕数量多、占比较高、自身条件薄弱、安全卫生隐患大的部分中西部省区开展中小学改厕。（安蓓）

(责编：实习生(唐佳)、何淼)
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