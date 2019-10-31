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4块钱发挥大作用

2019年10月31日08:45  来源：光明日报
 
原标题：4块钱发挥大作用

　　4块钱能干什么？

　　不过是买一袋小零食，一瓶普通饮料，但对于广西柳州融水苗族自治县丹江初级中学的学生来说，却是一顿丰盛的午餐：牛肉炒莴笋、猪肉炒黄瓜、素炒大白菜、筒骨汤、米饭。

　　2011年11月，国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，以集中连片特困区和家庭经济困难学生为重点，正式启动实施农村义务教育学生营养改善计划。

　　在很多类似丹江中学的农村学校，看似不起眼的4块钱，却发挥了意想不到的大作用。营养餐启动以来，取得哪些成绩？又出现了哪些亮点？日前，记者带着疑问对这些农村学校进行了采访。

　　覆盖13.7万所学校3700多万学生

　　投入4块钱，能让农村学生吃到“肉、蛋、奶、菜、菌、豆”，充分满足学生摄入成长所需的能量和各种营养素。

　　为了让贫困地区农村学生都能像广西融水县学校学生一样，每天吃上美味的营养餐，中央财政为727个国家连片特困地区县（含36个团场）农村义务教育学生提供营养膳食补助，标准为每生每天4块（800元/年），并为920个地方试点县给予奖励性补助。

　　从2011年至今，中央财政累计安排膳食补助资金1472亿元，惠及全国29个省份，13.7万所学校，3700多万农村义务教育阶段学生。

　　世界粮食计划署对169个国家的调查结果显示，只有11%的国家同时在中学、小学阶段提供营养餐，我国营养改善计划覆盖了整个义务教育阶段，走在了世界前列。

　　世界银行、世界粮食计划署等国际组织对营养改善计划十分关注，经实地考察后给予高度评价，认为“在世界范围内，中国农村学生营养改善计划是一项了不起的计划”。

　　吃得好，更吃得健康

　　中午时分，四川省广元市苍溪县禅林小学500多平方米的食堂里，热气腾腾，饭菜飘香。“我们更喜欢在食堂里吃热乎乎的饭菜”“食堂的饭好吃”，学生们发出这样的感叹。

　　禅林小学是一所普通的农村小学，学生就餐经历了自己带饭、学校蒸饭、蛋奶模式、学校食堂供餐等方式的转变。

　　为了让学生吃得好、吃得健康，禅林小学还配备了专门的营养师，利用广元本地所产黑木耳、香菇、核桃、荞麦等特色产品研制绿色、营养食谱，均衡营养。

　　目前，营养改善计划主要包括学校食堂供餐、企业供餐和家庭托餐三种供餐模式，其中，学校食堂供餐因安全、卫生、规范，最受学生欢迎。

　　全国学生营养办指导各地因地制宜实行不同的供餐模式，但力推学校食堂供餐。为此，中央财政安排300亿元专项资金，重点支持试点地区学校食堂建设，现已完成食堂建设项目6.85万个，新建、改造面积2563万平方米，购置了价值21.97亿元的厨房设施设备，为以学校食堂供餐为主的模式提供了有力支撑。

　　随着资金的投入，改变随之而来。目前，我国各级各类学校、幼儿园共计51万余所，设有食堂的学校38万户，约占全国学校总数的74.51%。全国实行食堂供餐的试点学校比例达到78.89%，国家试点县达到85.46%。

　　“为了确保营养改善计划实施好，学校还成立了学校营养膳食委员会，监督学校食堂供餐食谱的制定和落实、食堂原辅材料的采购、供餐成本的核算与公示、食品安全管理等方面，听证食堂饭菜价格的核定。”四川省广元市苍溪县禅林小学教师李波介绍说。

　　据了解，教育部委托中国疾控中心营养与健康所研发了“学生电子营养师”系统。6年来，通过对学校实际供餐情况进行营养分析和评价，科学指导供餐单位提供符合中小学生生长发育所需的食物，有效提升了试点地区和学校营养配餐能力。

　　后厨“晒”在“网”上

　　在福建省尤溪五中，学生家长如果想了解孩子吃什么，只要通过手机点击进入“营养校餐”信息化管理平台，菜谱、进货渠道、食材制作和就餐过程都能一目了然。

　　营养改善计划正在“升级”。

　　目前，市场监管总局正会同教育部门，全力提升学校食堂的“明厨亮灶”覆盖率。市场监管总局食品经营司副司长马如林介绍，在此基础上，积极推动学校食堂“明厨亮灶+互联网”，将后厨“晒”在“网”上，让学校食堂置于家长、师生、监管部门和社会的广泛监督之下，实现社会各界对校园食品安全能检验、能评判、能感知。

　　截至2019年10月14日，全国学校食堂“明厨亮灶”数量达到31.86万户，覆盖率占有食堂学校数的84%。

　　2019年9月，教育部会同市场监管总局、公安部、农业农村部联合部署开展整治食品安全问题联合行动，印发了关于做好学校食品安全工作的通知和要求。

　　截至10月14日，检查校园周边食品的经营者63.1万户次，约谈了2.7万户次，立案查处2667起，对1.14万户提出了警告，取缔了496户无证经营者，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。

　　教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示：“下一步将落实学校相关负责人陪餐制，每天不少于1名校（园）领导陪同学生就餐，保证学校食堂‘明厨亮灶’覆盖率超过80%，直辖市、计划单列市和省会城市力争达到全覆盖，作为校园食品安全专项整治量化指标。”（本报记者 陈鹏）

(责编：李依环、熊旭)
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