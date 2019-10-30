学生论文不应轻言取消

大学生还要不要写论文？近日，一些专家提出目前大学论文存在种种问题，认为学生还是以学习基础课程，打牢理论和实验功底为主，建议取消研究生、本科论文。一时间，舆论热议甚多。

大学生论文低质化、同质化乃至仿写拼凑乱象，被诟病不是一天两天了。许多学生“压力山大”，找不到思路、发不了期刊，好不容易抓耳挠腮憋出一篇，“自己都不知道写的啥”；老师们亦常常抱怨“水平太差”，一些文章别说什么科研性，连基本的文通字顺都做不到。但这是否意味着，写论文超出了大学生的能力范围，与大学教育不相适应，可以就此取消了呢？

笔者认为答案是否定的。写论文，本质上是一种思维训练，是对学生在某一阶段知识结构、技能掌握的检验。写论文的过程中，学生的时间管理能力、自律能力、表达能力、信息收集能力、知识整合能力等等，均可得到锻炼。大学教育被视为高等教育，推动学生整体素质的提高，引导其进行独立而深刻地思考，应当包含以上内容。否则，如此“高等”教育与“中等”教育何异？纵观世界，论文写作始终处于大学教育的核心序列。德国的综合性大学一般都有毕业论文（设计）的创作和答辩要求，美国高校学生毕业虽无需论文或设计，但写作类课程是必修课，不少通识课程、专业课程和选修课程也都以论文为考核载体。

当今社会发展日新月异，对人才的要求水涨船高。年轻人有没有发现问题、研究问题的能力，会不会进行系统思维和独立思考，可不可以精准而简练地进行文本表述，小则关乎个体成长和事业发展，大则关系整个社会的发展潜力和前进动力。但与此同时，如今信息传播手段和方式发生深刻变化，“碎片化阅读”“短视频娱乐”等盛行，不断冲击着社会逻辑思维的构建，消解着社会培育理性的氛围。以此观之，作为一个重要的训练载体，目前大学生论文存在的问题，不是要不要写、取不取消，而是必须加强、如何写好。

这当然不是一件容易的事。劣质论文要毫不留情地清理，大干快上的生产模式也要及时叫停。首先应该强调，大学阶段写论文的目的以训练为主，无需一味追求选题高深、论述高明、发表高端。理论文章固然很好，实验设计未尝不可，长可七八千字，短可两三千字，都要根据实际情况调整。在这一过程中，以明确规章规范教师的指导培训不可忽视。有了空间、有了引导，学子们或许就能从“独上高楼，望尽天涯路”的勤苦，体会到“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的欣喜了。

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