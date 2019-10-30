打工子弟学起高端体育课程

“注意深呼吸，注意发枪时机。”近日，在厦门市同安区滨城小学，来自厦门市竞技体育发展中心的教练张亚军，在射击教室为学生上本学期射击训练的第一课。

除了射击，学校还开设了击剑课。击剑教练王娴是一名退役职业运动员，她表示，学习击剑可以练习孩子大脑的反应、协调能力，有利于学生智力和毅力发展。

射击和击剑这两项运动，由于训练成本高，在国外也属于高端体育项目。此外，学校还开设艺术类的非洲鼓、古筝、小提琴，科技和实践类的创客、十字绣等课程。为了让学生学好这些项目，学校一方面从本校教师中挖掘人才，另一方面借助社会力量找师资。学校与厦门市竞技体育发展中心合作，开设了射击、手球等课程。借此方法，学校每学期可为学生开设40多门拓展课程。

滨城小学是一所招收外来务工人员子弟为主的学校，这类学生占到学校总人数的77%。为何要在这样一所学校开设高端体育课程？学校校长林加进说，这主要是为了让孩子们得到全面发展，让他们体验丰富多彩的文体项目，从而达到开拓视野、陶冶情操的目的。通过这些活动，也能让外来娃增强对学校的归属感，增强对厦门这座城市的归属感。

张亚军说：“参加射击训练的有近20名学生，他们很有潜力。去年有的学生练习了几个月，参加全市比赛就进了前十名，非常棒。”据张亚军介绍，学习射击可以锻炼人的视力、自我约束力，培养学生的耐心和专注力，对促进学生综合素质的提升很有帮助。“我要跟着教练好好学，争取参加全市比赛，拿名次。”参加射击训练的小叶同学已经立下了自己的目标。（记者 熊杰 通讯员 施永跃）

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