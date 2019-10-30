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9年安排资金1472亿元，惠及29个省份3700多万名农村学生——

营养改善计划托起明天的太阳

2019年10月30日17:49  来源：中国教育报
 
原标题：营养改善计划托起明天的太阳

　　为改善贫困地区农村学生营养状况，2011年11月，国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，以集中连片特困区和家庭经济困难学生为重点，正式启动实施农村义务教育学生营养改善计划。

　　9年来，在党中央、国务院的坚强领导下，教育部会同国家发展改革委、财政部等有关部门认真贯彻中央决策部署，深入推进各项工作，贫困地区学生营养健康状况明显改善，身体素质明显提升，为加快农村教育发展，促进教育公平提供了有力支撑，对提高民族素质、建设人力资源强国具有重大的现实意义和深远影响。

　　4元钱，大作用

　　4元钱，不过是买一袋零食、一瓶饮料的钱，但对于广西柳州融水县丹江初级中学的学生来说，却是一顿丰盛的午餐：牛肉炒莴笋、猪肉炒黄瓜、猪肉炒猪红、素炒大白菜、筒骨汤、米饭。一些辍学孩子因此重新回到课堂，一些到县城读书的孩子又重新回流到乡村。看似不起眼的4元钱，却发挥了意想不到的大作用。

　　这4元钱是国家补助孩子吃饭的钱，按照规定，一分不少，都要吃到孩子们的嘴里。食堂厨师、工勤人员工资由地方财政承担，水电煤气等费用则由学校公用经费开支，哪怕是一分钱都不能从4元钱里出。

　　为了让贫困地区农村学生都能像广西融水县的孩子一样，每天吃上美味的营养餐，中央财政为727个国家连片特困地区县（含36个团场）农村义务教育学生提供营养膳食补助，标准为每生每天4元（800元/年），并为920个地方试点县给予奖励性补助。从2011年至今，中央财政累计安排膳食补助资金1472亿元，惠及全国29个省份，13.7万所学校，3700多万名农村义务教育阶段学生。孩子们在学校吃得开心，不仅个头长高了，卫生习惯、生活习惯也有了明显改变。

　　吃正餐，更营养

　　营养改善计划主要包括学校食堂供餐、企业供餐和家庭托餐3种供餐模式，其中，学校食堂供餐因安全、卫生、规范，最受学生欢迎。全国学生营养办指导各地因地制宜实行不同的供餐模式，但力推学校食堂供餐。为此，中央财政安排300亿元专项资金，重点支持试点地区学校食堂建设，现已完成食堂建设项目6.85万个，新建、改造面积2563万平方米，购置了价值21.97亿元的厨房设施设备，为以学校食堂供餐为主的模式提供了有力支撑。截至目前，全国实行食堂供餐的试点学校比例达到78.89%，国家试点县达到85.46%，大大提高了供应安全、卫生、营养饮食的能力。

　　宁夏同心县累计投入9672.6万元，为全县200人以上的学校建设了89所标准化餐厅。自筹资金1200万元，改造了54所规模较小学校标准化厨房，配备了各类厨房设施设备，孩子们每天中午都能在学校食堂吃上一顿香喷喷的营养餐。

　　贵州省严格按照公益性、零利润原则，全面实行由学校自办自管食堂向学生供应营养午餐。各地各学校努力提高供餐质量，普遍实行“三菜一汤”，新鲜蔬菜、水果、鸡蛋、肉类等食物变化多样。

　　阳光餐，更安全

　　阳光是最好的“防腐剂”。教育部会同国家发展改革委、财政部、原卫生部、原食品药品监管总局等部门，先后印发了《营养改善计划实施细则》及食堂建设与管理、食品安全监管、应急事件处理、实名制信息管理、信息公开公示、营养健康状况监测等10多个专门管理文件，明确了各级政府、各相关部门、试点学校和供餐单位的职责，日常管理工作做到了公开透明，规范有序。

　　广西柳州融水县打造了适合本地实际的“四个一”工作模式：一是制定一套监管制度，形成了食堂管理、财务管理审核、食品原料采购、公开监督等较为完善的监管体系。二是设计一块功能完善的公示牌，分别为受益学生人数、每周食谱、当天采购详情（包括食品原料名称、数量、单价、总价、经手人、验收人、供货商及其电话号码）、教育和纪检机关的监督电话等。三是建立一支监督队伍，每所学校均有一支由学校领导、教师代表、村干部、家长代表、学生代表组成的审核清算小组，每月要到学校进行两次以上的监督。四是设置一个廉洁教育课堂，以“苗山教师廉洁课堂”为载体，对试点学校的全体教职工进行系统的廉洁教育，预防贪污、挪用、挤占、克扣营养膳食补助资金问题的发生。

　　强体魄，促发展

　　中国疾病预防控制中心研究员张倩介绍：“通过实施营养改善计划，试点地区学生的平均身高和体重增长明显。2017年，营养改善计划试点地区男、女生各年龄段的平均身高要比2012年高1.9cm—2.0cm，各年龄段男、女生的平均体重分别多1.3kg和1.4kg。贫血率从2012年的17.0%，降到7.6%。”

　　在满足试点地区学生营养健康饮食需求同时，营养改善计划实施以来，中央财政安排的1472亿元营养膳食补助资金全部用于食品支出，不仅有效减轻了贫困家庭的经济负担，也有力推动了当地经济发展。各地采取建设食材生产配送基地，雇用食堂工勤人员等方式，一方面推动了学校农产品需求与农村产业发展精准对接，另一方面也为贫困地区直接和间接提供了几十万个工作岗位，带动了农民增收，深化了教育参与农村产业发展的深度和广度，有力推动了教育扶贫攻坚和乡村振兴战略的实施。

　　贵州全面推进“校农结合”，以“学校+公司+合作社+农户”为框架，由农户和合作社根据学校订单种植养殖农产品，公司集中收购配送到校，实现促进农业产业发展和保障学校食堂供给“一仗双赢”。去年秋季学期以来，全省各级各类学校食堂累计采购贫困农户生产的农产品达到24.49万吨，金额达到15.94亿元，助推脱贫增收成效显著。江西兴国县推进“供餐企业+产业扶贫基地+贫困农户”结合，带动5000户贫困户增收脱贫，约占全县贫困户总数的28%。

　　实施农村义务教育学生营养改善计划，在资金投入、组织实施、食品安全、供餐条件等方方面面都面临很大挑战，难度很大。在党中央、国务院的坚强领导下，在各地党委政府的大力支持下，这项工作平稳实施，取得了显著成效，得到了全党、全国乃至全世界的高度评价。2017年4月和2018年3月，习近平总书记两次作出重要批示，充分肯定了营养改善计划取得的成绩。

　　世界粮食计划署对169个国家的调查结果显示，只有11%的国家同时在中学、小学阶段提供营养餐，我国营养改善计划覆盖了整个义务教育阶段，走在了世界前列。世界银行、世界粮食计划署等国际组织对营养改善计划十分关注，经实地考察后给予高度评价，认为“该计划使3700万人受益，这已经是一个了不起的成就，在财务管理和食品安全管理方面的高质量更加值得称赞”。（高毅哲）

(责编：李依环、孙竞)
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