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守正创新 弦歌不辍（办好思想政治理论课）

——复旦大学新闻学院课程思政纪实

本报记者  姜泓冰

2019年10月30日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　“从人民日报国庆头版看执政党的媒介使用”“网络表情包流行，主流媒体如何应对”“怎么看待经济增速放缓”……这是复旦大学新闻学院学生们日常课堂讨论的话题。作为国内历史最悠久的新闻传播教育机构之一，今年90岁的复旦大学新闻学院（系），对培养新闻人才的探索依然“旦复旦”“新又新”。

　　“高校所有课程都要有育人功能，所有教师都负有育人职责，知识传授与价值观教育必须同频共振。”复旦大学党委书记焦扬说，复旦要打造以思想政治理论课为核心圈，中国系列课程、综合素养课程、专业教育课程多层次互补的“课程思政”育人圈层效应。新闻学院，正是“课程思政”的先行者。

　　创建精品课程，关切学生所思所想

　　“马克思主义新闻思想”不光是新闻学院学生的专业必修，还是复旦大学通识教育平台上的热门课，选修人数一直在全国同类课程中居领先地位。“这是新闻学院的‘金课’，是我们探索思政课教学改革，研究如何实现价值引领的核心课程。”复旦大学新闻学院负责人说。

　　“金课”并非一夕炼成。复旦大学新闻学院素有马克思主义新闻观教学与研究传统，老系主任陈望道翻译了第一个《共产党宣言》中文全译本。自上世纪50年代，“两典一笔”成为教学设置的重中之重，其中的一“典”，就是马克思主义新闻经典论著。

　　“马克思主义新闻观”课程的带头人童兵教授，是新中国培养的第一位新闻学博士，2001年，他领衔组织“马克思主义新闻观”课程团队，这门课一亮相就是新闻学院本科生必修课，3年后变成全校人文类基础课，很快成为复旦、上海乃至国家级精品课程。

　　青年海归姚建华副教授也是团队成员之一。在他看来，马克思主义新闻观是马克思留下的宝贵精神财富，是构建中国特色社会主义新闻理论的灵魂、核心和骨架。林溪声副教授是教学团队6名主讲教师之一。马克思、恩格斯、列宁的新闻论著，以及中国共产党领导人关于新闻舆论的重要论述，都是她讲授的内容。她说，就是要带领学生系统梳理，认真读原著、学原文、悟原理。

　　读经典原著，却从不封闭于过去，而是不断调研、回应当代大学生的所思所想，与新鲜的热点新闻相关联。党的十九大后，第三版课程教材出版，还配套推出《马克思主义新闻观百问百答》；课程模版则保持每年10%左右的内容更新比例，不断设计新的课程课件。

　　守好课堂教学主渠道，课程思政全覆盖

　　复旦大学新闻学院被誉为“记者摇篮”，即便是在就业方向多元的今天，绝大多数毕业生仍选择在新闻内容生产领域工作。

　　“大学时期是学生价值观成长的‘易感期’，树立马克思主义新闻观，系好人生‘第一粒扣子’，能为以后的工作打下坚实基础。”复旦大学新闻学院党委书记兼执行院长张涛甫教授说。在他看来，在人人都有麦克风的社会环境下，提升媒体素养是新闻学院义不容辞的责任。

　　“我会要求学生坚持看人民日报、新华社等主流媒体的时政报道，分析头条新闻选择和版面处理的标准是什么。”媒体人出身的“新闻采访写作”任课教师窦锋昌教授说。负责讲授“新闻编辑”课的伍静副教授，即将开始新一轮在澎湃新闻的挂职见习。在她看来，要帮助年轻学子理解媒体编辑思想，必须有来自一线的鲜活感受和不断更新的业界案例。

　　已成为复旦大学思政建设示范院系的新闻学院，其课程思政既有面向广大学生的“马克思主义新闻观”示范课，也有在新闻传播专业教学中引领学生价值观成长的思政理论内容，还有覆盖学院所有专业、将价值引领与专业培养相结合的整体性课程思政建设。

　　感知和记录中国，力行新时代青年担当

　　“三天六城，用脚步丈量沿海开放城市，用文字记录改革开放缩影……”这是“记录中国”专业实践活动中，一名学生写下的感受。

　　这个活动，由复旦大学新闻学院发起于2016年。许多学生通过携手媒体“真采真写真发表”，记录社会变迁。2016年的项目主题是“打赢扶贫攻坚战”，2017年重走80多年前西南联大西迁之路，2018年纪念改革开放40周年……2019年，正值新中国成立70周年，学生们以“回首来时路，开启新征程”为主题，走进琼州海峡跨海通道等重大工程调研采访。4年来，学生们的足迹遍及20个省份、39个县市，采访对象超过200人，在专业教师和媒体记者指导下发表报道50余篇，被人民网等众多媒体平台转载，总阅读量破千万。

　　复旦新闻学院课程思政“走出去”和“请进来”的活动还有很多：开了10多年的“马克思主义新闻观”课程，近几年拓展了新形式：老师带领学生走进党的一大会址、西柏坡等红色历史地标，与当地高校合作交流、开门办学；“走进新闻传播”系列讲座活动，广邀新闻传播领域知名学者、主流媒体负责人与学生面对面交流；“新时代的中国”国情教育系列讲座，邀请各领域领导干部和专家学者授课……90华诞的复旦大学新闻学院，守正创新，弦歌不辍。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月30日 06 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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