勇担时代使命！华南理工大学广州学院校长为大一新生讲授思政课

“我们身在千载难逢的新时代，我相信只要我们坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护党中央权威和集中统一领导，中华民族伟大复兴的中国梦就一定能实现，华广创建省内一流、国内知名的应用型大学目标就一定能实现，同学们建功新时代的个人目标就一定能实现”。华南理工大学党委常委、副校长，华南理工大学广州学院校长邱学青铿锵有力的话音刚落，华南理工大学广州学院学生活动中心便响起雷鸣般的掌声。

思政课现场（李晓潼 摄）

10月24日下午，邱学青以“为党育人、为国育才，新时代华广与青年学子的使命担当”为题，为1100余名新生代表和教师代表讲授思政课，为师生带来一场精神的盛宴和思想的洗礼。

谈时代变迁，新中国70年的发展历程

邱学青指出，70年来，新中国的发展经历了沧桑巨变，实现了三次“历史性飞跃”。邱学青为大家解读了从“站起来”到“富起来”，再到“强起来”，在中国共产党带领下成立了新中国，建立起社会主义基本制度，实行了人民当家作主；通过改革开放，建设中国特色社会主义，迈向全面建设小康社会。

谈时代厘革，中国改革发展取得的成就

邱学青从改革开放开创和发展了中国特色社会主义、推动了中国特色社会主义理论体系的发展和完善、让中国特色社会主义进入了新时代等三个方面进一步阐述了改革开放的历史、时代意义和实践意义。

随后，他从经济、民生、教育、医疗等多方面，通过大量详实的数据列举了改革开放取得的巨大成绩。邱学青指出，改革开放不仅解放和发展了社会生产力，还增强了国家的综合国力、提高了人民的生活水平，中国的国际影响力达到新高度，中国已经成为世界经济增长的主要“稳定器”和“动力源”。此外，他还从经济指标、贸易进出口、工业生产、城乡发展、人民生活水平等六个方面对广东改革开放取得的显著成绩进行了详细介绍。

“居安思危、知危图安”，邱学青强调，面对成绩，既要树立信心，也要看到问题和挑战。他说：“只要我们凝心聚力，铆足干劲，撸起袖子加油干，就一定能战胜各种困难挑战，取得新的更大的成绩。”

谈时代责任，中国高等教育的蓬勃发展

教育始终与党和国家的发展同向同行、同频共振。邱学青清晰地梳理了中国高等教育发展脉络，并用图表的形式展示我国高等教育由弱到大正迈向高等教育强国的发展历程。在回顾民办高等教育的发展时，他指出，民办高等教育为实现中国高等教育大众化做出了重大的贡献，已成为中国高等教育事业的重要组成部分，并以美国、韩国、日本民办教育发展为例，畅谈民办大学发展的信心。“假以时日，我坚信我国未来的民办高等教育一定会大有作为，大放异彩。”

作为中国民办教育改革和发展的缩影，邱学青如数家珍详细列举了学校建校14年所取得的成绩。他强调，学校成绩的获得得益于好的时代，离不开自身的体制机制优势，离不开社会各界和各级领导的支持关心，也离不开学校自身的奋斗和谋划。他指出，始终重视改革创新、坚持特色立校是学校办学发展的“动力源”和“驱动器”。

谈时代展望，华广和青年学子的使命担当

谈及新时代学校的发展，邱学青指出，随着国家“双一流”和“新工科”建设的推进，粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设“双驱动”战略利好的叠加，将为新时代广东省高等教育的发展带来新契机，注入持久的强大动力。

立足学校发展，邱学青提出“四个要”，一是要坚守初心，“落实立德树人根本任务，培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，将学校办成‘百年大学’和让党放心、人民满意的社会主义大学”；二是要明确创建省内一流、国内知名的应用型大学的办学发展目标；三是要着力“三点聚焦”，要抓好人才培养质量；四是要打造平台和人才“两个高地”。

谈及新时代华广学子的使命担当，邱学青用两点予以概括，一是为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗；二是努力成为新时代中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。对于青年学生如何肩负这份使命和担当，邱学青提出，一要热爱祖国，要听党话、跟党走，胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，笃行拳拳报国之志，让爱国主义的伟大旗帜始终在心中飘扬。二要树立远大的理想，要明大德、树远志，要树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心。三要担当时代责任，要担负时代使命，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四要勇于砥砺奋斗，要勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，用青春和汗水创造美好的未来。五要锤炼品德修为，自觉树立和践行社会主义核心价值观，让清风正气、蓬勃朝气遍布校园、传向社会。

2019级管理学院财务管理专业5班朱敏翠说：“校长的思政课幽默且通俗易懂，不仅讲理论，也讲政策。最能打动我的是校长讲了很多我们身边的成绩、身边的故事，很亲切，让我感觉到了温度，引发了思考。我十分自豪我能够在华广度过大学四年。”

2019级通信工程学院通信工程专业4班刘礼赞听后感叹道：“听校长讲国情、叙校史，对于大一入校的新生来说，就像一个知识渊博的长辈在给我们系好人生的第一粒扣子，让我感触颇深，也让我感受到新时代青年的荣幸与使命。”

华南理工大学广州学院党委书记张培祥表示，今天这堂思政课，进一步明确和坚定了华广和青年学子在新时代的初心、使命，必将进一步激发华广师生奋力实现中华民族伟大复兴中国梦和省内一流、国内知名应用型大学建设目标的干劲和热情。”

来源：华南理工大学广州学院

(责编：实习生(李萌)、熊旭)