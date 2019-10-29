2020年《故宫日历》（青少版）背后的巧思有多少？

近日，故宫出版社与新东方教育科技集团联合推出的2020年《故宫日历》（青少版）正式与公众见面。至此，故宫日历家族多了一抹清新活泼的绿，青少年们多了一款走近故宫、认识中华优秀传统文化的生动读本。

2020年《故宫日历》（青少版）

在新书发布仪式上，新东方小学全科教育负责人介绍了日历设计背后的巧思。据介绍，2020年《故宫日历》（青少版）从培养青少年文化素养的教育方向出发，以“博学多才、自信从容”作为百科知识设计理念，为青少年展现了一个多维视角下鲜活立体的紫禁城。为了给青少年打造一款符合他们阅读习惯和成长阶段的文化百科类读本，新东方小学语文教研团队与故宫出版社资深编辑们在保留《故宫日历》经典版式和内容的基础上深度研发，参阅百万字文献资料，最终呈现出366个博物知识百科。每日一个趣味百科，希望成为青少年打开经典之门的钥匙，唤起他们对传统文化的好奇心和探索欲。

据介绍，此次与故宫出版社的合作是新东方小学语文注重人文素养培育，丰富课外教学素材的一次生动体现。以2020年《故宫日历》（青少版）的博物知识百科为基础，新东方小学将在线上为小朋友们提供更加多元化的少儿百科知识，家长和学生朋友们可通过打卡的形式参与互动学习。

这并不是新东方小学语文首次推出文化百科类的延展学习内容。早在《新东方大语文》研发初期，教研团队就设计了专门的文学、文化类延展读物和众多线上学习资源。新东方小学语文产品研发负责人表示：“在夯实语言基础，构建知识体系，打通学科脉络的过程中，我们让语文教学回归生活，回归经典。通过语文学习让孩子们成为眼中有光，胸怀文墨，心中有爱的人。”

基于此，新东方从小学语文课程设计和课外补充学习两方面入手。在课程维度上，不是单纯追求知识的广度或学科技巧，而是从语文启蒙、基础训练、阅读写作和文学素养等维度满足学生多样化的语文学习需求，以素养带动应用，将“博学多才”与“自信从容”的学科教育理念不断深化，帮助学生建立完整的知识框架，培养独立思考和探索的能力。

作为孩子们的课外百科读物，2020年《故宫日历》（青少版）的问世，也意味着新东方小学语文课程提供给孩子们的语文学习资源得以前所未有的丰富。目前，新东方小学语文涵盖《博文精讲》《博文读写》《新东方大语文》三个侧重不同语文能力培养的课程体系，同时推出了微语文、东方小学堂、《小学语文学习手册》、《简明文学读本》、《少年读国学》、新东方中文阅读APP等延展学习内容。此次与故宫出版社的合作，是将优秀传统文化融入人文素养培育的又一次积极实践，与新东方小学语文文学素养课程一脉相承。未来新东方小学会将人文素材设计成形式丰富的学习资源，让更多孩子有机会触碰传统文化，在经典的浸润中温故知新。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)