温州中小学：取消校长室，代以师生服务中心

日前，记者走进温州大学附属茶山实验小学，发现原先的校长室、教导处不见了，取而代之的是“教师服务中心”“学生服务中心”。取消司空见惯的“行政楼”“校长室”，副校级领导要“下沉”兼任中层或年段组长，学校管理团队必须兼课和研究教学……

今年新学期开学，浙江省温州市瓯海区大刀阔斧开展“以学生为中心”的校园治理机制改革，要求各中小学本着“学生第一”“去行政化”“重心下移”三个基本原则，通过办公室空间布局、课堂组织形式、师生角色定位、学校治理方式以及行政管理职能的“五个重构”，淡化学校行政色彩，突出学校教育的专业功能，一切教育活动均以“学生发展”为中心。

该区还进一步细化规定：撤校长室，设“学校议事室”，设立楼层原则上不高于二楼，变学校管理者个体独立办公为团队融合办公。换句通俗的话说，就是校长、副校长的单人办公室也要变成大开间办公。

“把管理团队从行政楼搬到教学楼，不只是物理空间布局的变化，最直接的效果是办学者教学理念的变化。”用温州大学附属茶山实验小学校长赵晓海的话说，这是一场“观念的革命”。

自从他和其他校级干部全部搬到教学楼内进行融合办公以后，管理层和教师之间的交流更加密切了。比如，学校通过与学生及家长直接交流获知学生对写作能力提升、对科学知识探究有迫切的需求，他们立即着手对接温州大学，拟在校内设立温大名师工作室，开设“小小化学家”“编程”“木客”等特色课程。

为了重构学校课堂组织形式，瓯海区各中小学纷纷拓展课堂边界，开展空中课堂、场馆课堂等“大课堂”，建设创新实验室、未来教室等功能室。瓯海区实验小学将节约出来的办公区域开设拓展课，每年有70多门拓展性课程供全体学生自主选择；瓯海区外国语学校则把原有的综合楼学生课外实践大厅，变成课后托管中心，开设德育、家委会等10个校务服务岗，每天有值周老师与学生互动，困扰家长的接送问题得到解决。

瓯海区校园治理机制改革的另一大亮点，是扩大学校办学和用人自主权。推进教育管办评分离改革，撤销派出管理机构，确定了13所学校为中小学（幼儿园）教师职称评审改革试点学校，可自行评审、自主聘任中初级职称教师；修订完善2019年新招聘教师配置到岗、区内流动等工作实施方案，把用人自主权交给用人单位；落实学校中层干部任免权，在规定的职数范围内，学校可自行设置内设机构、自主聘任中层干部。

据瓯海区教育局有关负责人介绍，这次教育改革主要是想通过“去行政化”的点来撬动整个改革，计划用一年的时间分阶段实施推进。同时，区教育局通过建立减负机制、确保经费到位、优化评价机制等方面工作，上下联动，确保改革顺利实施。

“良好的育人环境离不开学校管理制度环境的营造，瓯海区的改革行动是构建新时代基础教育新样态的一个探索，值得肯定！”浙江师范大学教师教育学院院长助理李云星副教授如是评价。在他看来，管理层级的削减与管理重心的下移，有助于教育管理者更迅速洞悉教师与学生的需求并及时调整教育策略；行政空间向教育空间的转型与让渡，既能拓展学校的教育空间，也能拉近管理者、教师、学生之间的心理距离，从而发挥协同育人效应；职称评审权、用人权、中层干部任免权等权限的落实，则有助于激发学校办学活力，汇聚源自一线的教育力量与智慧。（光明日报记者 陆健 光明日报通讯员 洪越风 黄冰娥）

《光明日报》（ 2019年10月29日 16版）

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