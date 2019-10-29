原标题：教师资格考试不因特殊情况“放宽” 退役运动员如何填补缺口

全国教师资格考试不会因特殊情况“放宽”—— 退役运动员如何更好地填补体育教师缺口

刚刚过去的这个周末，教育部基础教育司牵头的督导组前往青海省海东市，实地走访了多所学校，该市互助土族自治县唯一的一所寄宿制小学城东小学也接受了检查——今年5月，青海省人民政府刚刚批准互助土族自治县退出贫困县序列，当地条件可想而知。

包括乡村小学在内，互助县一共有60多所小学，城东小学已经是县上最好的小学，6个年级学生将近1500人，专门的体育教师只有1人，为解决学生的实际困难，包括学校副校长在内的6名教师接受了“转岗培训”，也承担起给孩子们上体育课的任务。

“专任”的体育教师，和“专职”的体育教师相结合，才改变了过去体育课“自由活动”的松散情况，但体育教师(包括音乐美术教师)的结构性缺编，还是国内学校普遍存在的现象。

据记者了解，近年来教育部门和地方行政部门都在采取各种措施以解决体育教师“结构性缺编”的状况，但现实仍然严峻：《2008-2010年国家学生体质健康标准测试数据分析报告》给出的数据表明，我国青少年体质健康状况不容乐观，近视与肥胖现象突出，青少年的力量、速度与耐力素质增长缓慢，“体育教师数量不足和教学能力下降”，正是影响学校体育工作全面开展的制约因素之一。

不过互助县文体局下辖的业余体校，暂时还很难培养出能够在退役后到县、乡小学任教的运动员，县上还没有“运动员退役后到学校担任体育教师”的先例。以城东小学为例，校方能够做到通过“转岗培训”，让更多的教师以“专职”身份承担体育课课时已属不易，而通过“购买服务”的方式外聘乒乓球教练更是难得。

“乡村学校少年宫”项目从2011年起实施，由中央专项彩票公益金进行扶持，在互助县城东小学，这个项目每年给学校拨款5万元，其中30%可以用来给外聘体育教练支付劳务报酬：外聘乒乓球教练每周五到学校给大约30人的乒乓球社团上课(与体育课同步)，两个小时的“工资”为200元——在当地，这算是一份报酬比较丰厚的工作了。

偏远地区学校的困境大抵如此：盼不来高水平退役运动员“屈尊”，自身的“结构性缺编”一时半会儿也很难解决，只能“因地制宜”尽量满足让孩子们上好体育课的需求。

体育教师资格门槛不宜降低

今年3月举行的十三届全国人大二次会议，有代表再次提交“进一步拓宽退役高水平运动员担任学校体育老师渠道”的提案，经提案审查，这项提案转为《关于进一步拓宽退役高水平运动员担任学校体育老师渠道的建议》(以下简称《建议》)——根据中国青年报·中国青年网记者了解到的情况，全国每年退役运动员数量接近3000人(体工队序列在编在岗运动员)，全运会年退役运动员数量最多达到3500人，其中高水平运动员(等级标准至少为国家二级运动员)占比大约50%；而按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》，小学和初中每6个班配备1名体育教师、高中(含中等职业学校)每8个班配备1名体育教师、农村中小学校(200名学生以上)至少配备1名专职体育教师的规定，目前全国学校体育教师，尤其基层中小学体育教师的缺口，超过20万人——让退役高水平运动员进入校园成为体育教师，以便在校学生可以通过体育课及专项兴趣班，掌握更多体育技能、养成良好体育锻炼习惯，成为近年来教育界和体育界相关人士共同关心、不断呼吁的话题。

对于这项《建议》，教育部经会商国家体育总局与人力资源和社会保障部后在今年9月给予答复：由于教育行业的特殊性，国家对专职教师的聘用有明确的法律规定，目前尚不能突破法律法规(《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国体育法》《学校体育工作条例》)，随意降低体育教师所必须具备的文化素养和文化理论门槛，更不能提前聘用未通过教师资格考核的退役运动员成为专职教师。

教育部的答复同时表示，根据《建议》提供的新思路，相关部门将在抓好体育传统项目学校建设、优化运动项目在学校的布局，加强高校高水平运动队建设，深入落实《学校体育美育兼职教师管理办法》、畅通优秀退役运动员进入学校兼任和担任体育教师的渠道等3个方面进行探索并作出改进。

不降低体育教师资格门槛，通过转岗培训、简化转岗手续等途径，鼓励和培养退役高水平运动员或者普通退役运动员以多种形式进入学校发挥作用，是当前体育教育观念还不够深入人心、体育产业链条还不够丰富的社会现状所能承受的最有效办法——对于几乎将全部精力用于运动训练的运动员而言，通过国家教师资格考试难度不小，绝大多数退役高水平运动员只是精通专项技能，只有少数“幸运儿”能够搬开“国家教师资格”这块入门砖。

过了面试的，都是“幸运儿”

“我是比较幸运的，我2016年从北京体育局退役，因为退役前就在首都体育学院上了4年本科(运动训练专业)，所以退役后受周围环境的熏陶就想到了考教师证，对自己的职业规划就是去一所小学当体育老师。”2016年小杨老师退役，咬牙复习一年时间，还专门花钱上了针对教师资格考试的社会培训班，终于通过了教师资格考试，赢得了去学校应聘的机会，“考教师证非常难，现在就连师范院校的学生也要参加教师证的考试，所以，这个面向全社会的考试我们退役运动员在起点上就比较落后。我们跟社会上那些大学生的文化水平还是有差距，备考过程几乎全部训练之外的时间都用来看书了，教育心理学、教育学，这些理论性很强的学科对我来说就是一个陌生的领域，特别抽象，我在运动队的经验几乎用不上。最后能拼命把教师证啃下来，我都佩服自己，不少队友考不下来。”

因为伤病原因，小杨老师退役时年龄不大，24岁，这也是她能“啃”下教师证的原因之一。年轻，记忆力好——“我在首都体院念本科的时候，班里还有比我大10岁的同学，是退役以后再来念书的，更辛苦了。对大多数运动员来说，应该在服役的时候就接触一些职业教育，真等到退役了再去念书找出路，就有些晚了。”

小杨老师为了保险起见，只考了小学教师资格证书，她找了4家小学去应聘，最终经过1所小学的两轮面试，她成为这所学校的正式员工：每周18个课时，加上其他教学教研工作，她说比在运动队的时候“累多了”，“在队里基本上除了训练和比赛什么都不用操心，在学校里教课是一种新的挑战。可能学体育教育或者师范类院校的体育生更适合当体育老师，退役运动员要想完成全科教学，需要付出加倍的心血。”

两年的教学工作也让小杨老师悟出很多当运动员时并不清晰的道理，“教师本身就是一个需要终身学习的行业，完全不可能入职以后就以为捧个铁饭碗高枕无忧了，压力很大。”

能如愿找到教师工作已经算是幸运儿了——在一家职业篮球俱乐部效力近20年的小王退役后，费尽辛苦终于通过了国家教师资格的考试，但在面试环节，被校方“刷”了下来，最终给自己留下了不能进入校园的遗憾，又重新回到职业运动队找到一份教练的工作。

“我退役的时候是34岁的老队员了，从退役前1年开始给自己找出路，因为父母都是大学老师，所以就有了去考教师证、到学校里当体育老师的想法。”小王打了20年篮球，退役后想“弥补”一下自己对校园的向往，又觉得自己的年龄不适合读书，就打算考完教师证去学校当一名体育老师：“有时候自己想，如果不是在职业队打球，是在大学里面一边上学一边打球，可能退役(毕业)选择的余地会更大一些，所以，考虑去考教师证，也是想到学校里给孩子一些专业的指导。”

小王拿到教师证，找到北京市一所重点中学去应聘高中体育教师，试课的时候，体育组的负责老师和学生反映都不错，但是最终面试的时候，校长觉得还是找一个教育专业出身的体育教师更加合适，小王就这样遗憾地离开了学校。

“自己感觉思路和学校的要求对不上，学校似乎不太愿意接受专业的运动员。”小王说，“其实在考教师证的时候已经想清楚了，体育教师工资不高，跟运动员拿年薪没法比，但是觉得自己能接受这种生活，不过学校的需求，可能还是师范专业的毕业生更对路。”

学生的需要就是时代的需要

事实上能够拿到教师资格的退役运动员进入学校之后，他们迅速融入“校园”的速度非常之快——从“整体性”上讲，“运动队”和“学校”，“运动员”和“教师”之间的切换并不复杂——尤其运动员开朗的性格、愿意迎接挑战和骨子里不服输的精神极具感染力，学生们喜欢这样专业性极强的体育教师。

“我是打排球的，4年前从八一队退役，根据军转干部的安置政策回到了地方，也是经过很难的面试，最后双向选择进入到学校成为一名体育教师。开始两年一直担任辅导员，天天跟学生打交道，后来开始给学生上体育课。另外我还带学校排球队，算是可以很好发挥专业特长的。”如今在河南省开封市一家职业技术学院(大专院校)任教的退役运动员小赵老师说，“我的感觉是学生们非常喜欢体育锻炼，比如现在选排球课的学生越来越多，关键是我们如何引导和培养，一旦学生对我们重点引导的项目感兴趣，他们自己就特别主动去参与体育锻炼。比如我带的物流管理专业，学生实习期间去一家电商网站设在天津的仓库工作，实习本身非常辛苦，两班倒，但是他们给我发来视频，是他们在那里一起打排球的视频。他们是带着排球去天津的，无论工作多累，下班以后也要在空地上打会儿球再回宿舍。他们说打球本身就是一种放松，非常舒服，打完球吃饭也香，睡觉也踏实，作为他们的排球老师，能让学生们喜欢打排球，能让学生受自己的影响发生改变，我觉得很有成就感。”

赵老师从地方体工队到南京军区再到八一队，退役之前没有仔细考虑过自己的职业规划，能成为一所地方大专院校里的体育教师，“自己很满意了”“一般情况像我们这种院校，‘体育’只是很普通的公共课，但是学生的热情其实非常高，他们需要体育，需要学习一些专业技能，养成运动的习惯”。

学生的需求也是时代的需求——今年6月，国务院印发实施《国务院关于实施健康中国行动的意见》，提出加快推动从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，动员全社会落实预防为主的方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平，在这样的大背景下，高校学生体质健康状况被纳入到高校考核评价体系当中，而让年轻人在学生时代掌握体育运动技能、养成良好体育运动习惯，对于实施健康中国的重要性显而易见。

但正如教育部答复《建议》所说，体育教师也必须具备相应的文化素养和文化理论知识，一位北京市重点小学校长曾经向记者表示，因为配合2022年北京冬奥会的举行，学校要在校园里开展普及冬奥知识的讲座，另外还要增开冬季体育项目的课程，以便孩子们直接接触冬季项目，不过几位前来面试的冬季项目退役运动员，“他们都是很优秀的运动员，在全国比赛也获得过名次，但其实他们并不适合当老师。教师是个特殊岗位，要教书更要育人，表达能力不强或者不清楚孩子们想要什么，都无法胜任这个岗位。”

按照2016年《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》，“鼓励优秀教练员、退役运动员、社会体育指导员、有体育特长的志愿人员兼任体育教师”，适合现阶段社会发展需求：加快体育特色学校创建，不断提升学校体育内涵发展，协助国家体育总局在退役运动员职业转型培训中加大考取教师资格证的培训力度，都是拓宽退役运动员就业渠道的适时之举。

(文中受访退役运动员均为化名)

中国青年报·中国青年网记者 郭剑

(责编：郝孟佳、熊旭)