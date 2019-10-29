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企业会计师在数字时代发展的变革和挑战

2019年10月29日14:29  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月28日电  近日，“2019 IMA管理会计高峰论坛”在京举行。本届论坛以“睿而创新·卓而思变”为主题，众多来自国内外专家学者出席并发表主题演讲，回顾管理会计发展历程，聚焦当代行业现状，共同审视管理会计价值所在，为管理会计在智能时代下的创新应用与价值创造提供全方位的解析。

此次论坛共设有“管理会计促进企业高质量可持续发展”、“宏观经济走势及中国经济展望”、“数字时代下会计师的新未来”、“移动互联网环境下管理会计新模式”和“中台战略与管理会计创新”五大主题以及学术与企业两大分论坛。通过搭建财务及管理领袖人物思想交流平台，让管理会计经验和感受能得到充分沟通。在分享全球前沿研究成果的同时，与全球最新行业趋势保持同步，也为财务及管理领域精英人士拓宽了职业社交网络。

第六届IMA管理会计高峰论坛现场

东北财经大学教授王满说：“我经常跟我的学生们讲，把管理会计形成一个体系是很难的。真正企业推管理会计的时候，如果不结合业务，不结合企业流程，管理会计的成本管理、预算管理、战略等，那些管理领域都应用不了。”王教授在演讲中表示，从科研与实践、财务成本管理与行为科学的关联关系等多种角度，全面论证了财政部《管理会计应用指引》在战略、预算、成本、运营、投融资、绩效、风险方向得以有效应用的先决条件：企业需要结合日常业务运营进行应用，即业财融合。

最后，IMA中国区首席代表李刚致闭幕辞。他总结称， IMA始终致力于推动管理会计行业全球化发展，倡导管理会计和财务领域的最高职业道德标准和最佳商业实践。通过全球广泛认可的CMA专业资质认证项目，提升财会人员应对行业变化、科技变化和职位要求的素质和能力。通过举办校园管理会计案例大赛和CMA奖学金促进管理会计在学生群体的早期认知和早期培养，吸引和鼓励新一代年轻人投身于管理会计行业。通过倡导终身持续学习，要求CMA学员和持证者持续更新专业知识和技能，协会为此投入了大量的人力、物力，打造了高质量的全中文管理会计在线学习平台，组织了众多的线下专业交流活动，为广大专业人士提供了丰富的学习机会。在学术方面IMA与知名高校、研究机构和知名企业共同开展管理会计理论和实践研究，为中国经济和管理会计领域提供高质量的案例和研究报告。（唐佳）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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