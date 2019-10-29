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百名首都高校干部将挂职城市副中心

未来3年，通州区每年提供30-40个处级、科级干部职位，组织高校干部前来挂职锻炼

2019年10月29日04:05  来源：新京报
 

未来3年，通州区将组织100名高校干部到城市副中心挂职锻炼，1000名高校专家学者深入通州开展课题研究，10000名在校学生到通州参加社会实践。

通州区委组织部部长陈江华介绍，通州和高校开展大规模合作，于双方而言是一种优势互补。一方面，为副中心引进一批高素质的优秀人才直接参与建设。另一方面，通过开展合作，为高校锻炼干部、培养人才提供实践平台，为学生提供实践基地，为科研成果落地转化提供支持。

新京报讯 昨日，“党建引领，首都高校助力一流副中心建设”百千万聚才工程对接会在通州区举行。工程包括干部培养“百人计划”、人才交流“千人计划”、学生实践“万人计划”，实现高校和通州区人才的双向流动，不仅让通州区干部得到锻炼，也让高校师生为通州发展献计。

高校和副中心干部将双向挂职

活动将开展干部培养“百人计划”，未来3年，通州区每年提供30-40个处级、科级干部职位，3年内提供超100个岗位，组织高校干部前来挂职锻炼。据了解，今年，通州区14个街道乡镇和12个委办局将提供30个左右的副处级岗位引进高校处级干部实岗锻炼，主要涉及城市规划、产业发展、财经金融、市政市容、医疗卫生、文化旅游等方面。

在双向挂职方面，组织副中心党政干部到高校相关部门挂职交流，学习高校管理机制，为副中心干部开拓思路视野、创新工作方法。

引导科研人员将论文“写在城市副中心”

人才交流“千人计划”用3年时间，组织1000名高校教师、专家学者、博士、硕士研究生等到通州开展调研，为副中心建设提供智力支持。

“千人计划”将支持鼓励高校老师和专家学者，围绕副中心的建设、交通体系建设、智慧城市建设、历史文化挖掘保护等课题，进行论文选题、科研立项，引导高校科研人员将论文“写在城市副中心”。

组织高校相关专业人才为重点项目的规划实施提供专业评估、咨询论证等服务；深入社区、农村，推广科技、服务基层、保护生态，助力乡村振兴和美丽乡村建设。

“我们对接的是台湖镇，未来台湖将打造演艺小镇，希望把我们学校的艺术、文化建设带过来，为副中心贡献力量。”中国音乐学院党委书记王旭东说。

高校博物馆等将向通州中小学生开放

学生实践“万人计划”将用3年时间，组织10000名优秀大学生到乡镇街道、园区、村社区开展实习和社会实践，为副中心建设储备人才。

通州区将为高校学生创新创业搭建平台，提供就业创业实践基地、科研成果应用场所，推动高校各项科研成果在通州转化落地。

组织高校师生志愿者以实践小组（每组不少于5人）的形式，深入通州区600个村（社区），深度参与基层社会治理、美丽乡村建设，帮助解决社区、农村治理难题。

在场地共享方面，通州区将向高校提供学生实践基地、党性教育基地以及各级党群服务中心等场地。高校在保证教学秩序正常运行的前提下，将校史馆、科技馆、博物馆、图书馆等场地向通州区基层党组织、党员以及中小学师生开放共享。

“北大每年大量学生要走向社会进行实践，我们把思政课上到校门外，上到田间地头。”北京大学党委常务副书记于鸿君说，在项目和科研成果落地方面，北大还有一批校友企业，有一些符合副中心发展要求的项目，将来也有望整合过来。

■ 现场

高校走访通州重大工程期待双方合作

对接会结束后，首都高校领导实地走访调研，了解通州重大项目建设情况。在通州文旅区，高校负责人登上观景台，眺望环球主题公园拔地而起的游乐设施。“主题公园已经初显规模了，我们对即将开启的合作对接非常期待。”北京电影学院是通州文旅区的对接高校，北京电影学院党委副书记张健说，高校有义务用专业服务四个中心，尤其是文化中心建设，包括位于通州以电影为主题的环球影城建设。

“我们有专业师生资源，从文化产业的规划和管理，到文学编剧、表演、摄影等专业，都可以为副中心和文旅区提供专业支持。”张健说，双方对接也为学校人才培养搭建平台。

■ 对话

通州区委组织部部长陈江华：

副中心建设需要首都高校的支持和参与

在副中心如火如荼的建设中，为何要推动“党建引领，首都高校助力一流副中心建设”百千万聚才工程？高校人才资源将给通州哪些重点领域和项目带来改变？对此，新京报记者对通州区委组织部部长陈江华进行专访。

新京报：为什么要实施百千万聚才工程？

陈江华：要高标准实施城市副中心控规、高质量推动城市副中心建设，离不开数量充足的高素质专业化干部队伍和各方面的优秀人才，离不开先进的现代化都市文化软环境建设。而首都高校是先进文化的代表，是优秀人才培养的摇篮和聚集地。按照区委要求，我们提出实施“党建引领，首都高校助力一流副中心建设”百千万聚才工程。

新京报：请简要介绍一下通州百千万聚才工程？

陈江华：长期以来，通州区与首都高校保持了良好的沟通和合作。这次，我们结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，实施“百千万聚才工程”，用3年时间，组织100名高校干部到通州区挂职锻炼、交流工作，组织1000名高校专家学者深入通州开展课题研究，组织10000名在校学生到通州参加社会实践、增长才干，引导优秀人才“来通州、知通州、爱通州、建通州”。

新京报：通州和高校双方如何受益于百千万聚才工程？

陈江华：我们主要有两点考虑：一方面，为副中心引进一批高素质的优秀人才直接参与建设，同时，也希望通过与高校合作，将高校的先进文化与通州的大运河文化碰撞交融，促进副中心开放、包容的现代化都市文化建设。另一方面，我们希望这个活动是双赢、多赢、共赢的，通过开展合作，为高校锻炼干部、培养人才提供实践平台，为学生提供实践基地，为科研成果落地转化搭建平台、提供支持，为高校发展作出通州应有的贡献。

新京报：首都高校和通州相关单位已有初步对接名单，在匹配上是如何考虑的？

陈江华：我们将学校特色和乡镇定位进行结合，比如宋庄镇的定位是艺术创意小镇，台湖镇的定位是演艺小镇，文化旅游区有环球影城项目，我们根据这些乡镇、园区的特点和需求，匹配了相应的艺术类高校进行对接。通过党建引领、组织发动、党员带动、校地互动，增进首都高校与通州区在副中心控规实施、党的建设、基层社会治理、美丽乡村建设、干部交流培训、学生创业就业、校地文化交流、生态环境治理等方面和领域展开合作。

新京报：今年拿出30余个岗位，提供给高校干部开展实岗锻炼，有什么考虑？

陈江华：我们今年从14个街乡、12个委办局拿出30个左右的副处级岗位，提供给各高校处级干部开展实岗锻炼，这些岗位主要涉及城市规划、产业发展、财经金融、市政市容、医疗卫生、文化旅游等方面。举例来说，城市副中心有“行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新”四大功能定位。运河商务区的金融服务将会是通州区的支柱产业，目前通州这方面的干部储备还不足，我们特别希望能引进一批财经类的专业型干部。同时，也希望通过干部挂职，为副中心引进一批好的产业和企业。

新京报记者 张璐

(责编：牛镛、熊旭)
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