从生活体验出发 把握教育的智慧

人民网北京10月28日电（孙竞）近来年，家长辅导子女作业而陷入崩溃的事件不断见诸媒体。作为父母，其教育子女的过程往往让人力不从心甚至事与愿违。面对这样的情况，该如何是好？日前，在教育科学出版社、北京师范大学教育学部联合举办的“关注生活体验，唤醒教育智慧——《教育的情调》新书分享会”上，该书作者之一，澳门城市大学李树英教授提到，作为教育者，无论我们的举动多么充满善意，我们的言语和行动所表达的情境仍然可能与孩子体验到的那种情境根本就对不上号。

新书分享会现场 主办方供图

李树英在演讲中说，教育现象学是教育学中的一个人文科学视角。它关注他人的独特性和生活体验，是一门探讨教师如何与学生相处的学问。通过对生活体验的研究，让我们更好地理解他人与自我，从而更好地相处。教育现象学的教育视角就是让我们保持一颗好奇心，去探究、去研究我们的生活体验，让我们不断地反思，从而使我们更为敏感、更加智慧得体地行动。

《教育的情调》是世界著名教育学专家、教育哲学家、教育现象学的重要开创者马克斯·范梅南教授的经典之作，该书英文版于1981年在加拿大出版后便引起了轰动。作为马克斯·范梅南教授的学生，李树英在英文版基础上进行增订改写和翻译。

教育科学出版社总编辑郑豪杰介绍，在教育研究领域，马克斯·范梅南教授是运用现象学理论和方法的先驱，其思想在学术界产生了深远的影响。这本书启发人们带着敏感、机智和爱走进孩子的世界，也揭示了教育学是一门复杂而细腻的学问，她告诉人们，应当从生活体验出发去把握教育的智慧，对丰富多样的教育情境、意义保持敏锐的触觉。

北京师范大学教育学部教授檀传宝发言中表示，这本书给作为教育理论工作者和“孩子们”老师的自己带来诸多珍贵启发。第一， 教育与教育爱不可有须臾的分离；第二，教育敏感性与教育机智无比重要；第三，好的教育一定离不开教育学反思。希望阅读本书的美好体验能够超越有限的时间和空间，辐射到更多的人。

“教育之爱不是教师的一厢情愿，而是必须能满足儿童生命成长的需要。教育现象学最大的魅力在于让我们对教育的理解、对孩子的认识突破了对‘物’的视角或立场，回归到‘人’。”首都师范大学初等教育学院院长刘慧教授说，我们跟世界的交往具有三种关系：一种是和自己；一种是和人；还有一种是和物。我们最熟悉的是和物的关系，无论是对自然还是人发明的一切，我们都习惯了去单向度地对待——“我说什么就是什么”“我想什么就是什么”，至于对方我们很少去管。但与人的相处不是“我想什么”，而是关心“他人在想什么”，教育学恰恰就是这样。

据悉，《教育的情调》一书已由教育科学出版社在今年9月出版。

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