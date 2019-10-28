96位女性创业者在西财巾帼班绽放“她力量”

10月24日至27日，96名来自全国各地的优秀女性创业者在西南财经大学开启了一段全新的学习旅程。她们是佳欣西财巾帼创业班7班的学员，在接下来的8个月里，将分阶段接受涵盖商业、管理、营销等多个课程内容的免费专业培训。

学员们正在进行课前破冰拓展训练

据了解，“巾帼班”是由西南财经大学工商管理学院推出的女性创业者商业教育公益培训计划，致力于提升女性创业者的商业思维和管理知识，在实现企业成长的同时，获得幸福感。项目也是西南财经大学和西财工商管理学院肩负社会担当的具体实践。

项目为具有良好创业潜力的女性创业者提供商学教育，通过课程面授、小组导师一对一的企业诊断、商业计划书比赛等，培养学员的愿景战略、商业模式、运营管理、创新运作、团队管理等关键创业能力。符合条件的学员将获得项目提供的全额奖学金。

据悉，本期“巾帼班”从2019年6月启动招生工作，收到300余份申请书，96人被成功录取。学员们来自北京、重庆、山东、湖南、广东、贵州、云南、甘肃、四川等地，在教育培训、医疗健康、餐饮等多个领域扎根创业，均为企业的关键决策制定者，年龄跨度为26岁至53岁。

拓展训练现场

在学习完10月25日的一门课程后，一位在餐饮行业创业8年、拥有16家门店的学员用“学习得非常透彻”来总结感受，她表示，通过学习对企业定位、自我定位、团队管理有了更清晰的认识。另一位学员则表示，通过学习重新认识了企业家的定义，重新了解企业管理及企业运营的精髓。

感受着“巾帼班”能量的学员还有不少。据了解，历届培训中，有的企业从几十人变成几百人，有的学员成长为亿元级公司的掌门人。来自远大集团的一名学员曾表示：“巾帼班见证和参与了我单身、谈恋爱、结婚、生子、事业转型的全过程，也融入我的生命历程。我逐渐参与到更大的产业链，亲自推进百亿级项目的落地实现，感受学术级专业能力价值，我的人生，像在不断鞭策努力中又重活一遍。”

西财巾帼创业班班主任桂菠介绍，“巾帼班”项目创立初期，更多的是聚焦如何帮助女性创业者将企业做大做强，而如今的“巾帼班”，在关注企业GDP的同时，也更注重女性幸福感。在桂菠看来，一切的成长都是为了成为一个幸福的人，“巾帼班”将以更多维的视角帮助女性创业者释放更丰富精彩的“她力量”。（钱泓睿）

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