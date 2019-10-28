杭州富阳：农田沃野“种”教育

最近，浙江省杭州市富阳区发生了一件趣事：在富春七小的校园里出现了一个不请自来的“客人”——白鹇。“白鹇是国家二级重点保护野生动物。”富阳区教育局党委委员、富春七小校长章振乐说，正是学校的开心农场和绿意盎然、生机勃勃的校园吸引了它。

行走在开心农场里，种植区、养殖区、农具博物馆以及现代农业区分工明确，到处是喜人的农忙景象。章振乐说，一年级新生入学，学校会为每个班级颁发为期6年的“土地证”；每年的“采摘节”、农事运动会等，学生、家长争相参加。而“最美农场”“小小农博士”“劳动小能手”的评选，则把劳动教育体系延伸到评价领域。

从2009年建校至今，经过10年发展，富春七小构建起了一整套的新劳动教育特色课程群，包括农事劳作课程、劳动创意课程和美好生活课程三大板块。学校曾对一至六年级共2000名学生的“劳动状况”开展调查，结果显示91%的学生缺乏真正亲历农耕劳动的体验。

“学生脚踩大地却无法亲近自然、亲近土地。”章振乐说，“没有亲近过土地的孩子，就没有幸福快乐的童年。”

新劳动教育新在何处？“新劳动教育不仅限于德育，还涉及教学和综合实践等领域。”章振乐说，主要体现在目标上与德、智、体、美融通，内容上与学科课程整合，评价上侧重体验。

2018年，富阳区大力推广富春七小品牌经验，制定出台《关于区域推进富阳区中小学（幼儿园）劳动教育的实施意见》，明确了富阳区劳动教育的基本目标、实施原则、主要策略和保障机制；成立了富阳区中小学幼儿园劳动教育联盟，33所学校成为首批联盟成员学校；发布了新劳动教育实践体验活动方案，4.4万名中小学生直接参与。

一系列的政策措施，有力推动劳动教育在全区各中小学全面铺开、生动发展。富阳区发布全国新劳动教育实践基地（洞桥）研学方案，分为山乡生活自治、山乡文化感知、山乡技能成长三大模块。以山乡生活自治模块为例，学生们将体验传统食物制作流程，传习乡村传统饮食文化，培养对粮食的敬畏之心和对生活的热爱之情。

富阳区将从洞桥镇开始，先行先试，陆续推出10—20个试点村、50—100个试点农户，组织三至八年级学生到农村进行新劳动教育研学旅行。

2020年开始，该区全部24个乡镇（街道）将全面推广、全域推进，在2—3年内逐步打造100个精品村、1000个示范农户。

“在新劳动教育实践的引领下，全区三至八年级学生将走进乡村、了解农村、感受民俗民风。”富阳区教育局党委书记、局长宋国胜表示，区里配套专项资金，平均每生每天200元专项活动经费。

宋国胜介绍，在推进新劳动教育实践的过程中，有一条主线就是二十四节气农耕文化。富阳区以全区24个乡镇为主办单位，举办二十四节气农耕文化节，每年每个节气都由一个乡镇主办，每年每个节气都有农事节气活动。在银湖中学，门口12棵香樟树被开辟成了12个班级的实践场所，树池里错落有致地摆放着花朵、奇石、绿植，各异的名字和风格向来往的人诉说着班级的特色文化；操场上原本堆放建筑垃圾的地方都变成了班级开展种植的试验田；宿舍楼里文化各异的寝室成为开展德育的新大陆……

新劳动教育正在富阳的校园里、田野间展现着育人的魅力和色彩。（禹跃昆 蒋亦丰）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)