有梦想，就有未来——写在世界青年科学家峰会闭幕之际

10月27日，世界青年科学家峰会完成预定议程，在浙江温州闭幕。

科技的未来在青年。开展科技人文交流，推动青年创新合作，是各国共同愿望。在峰会上，活跃的思维交锋碰撞，创新的蓝图徐徐展开。

成长有方：积极并专注，自信且包容

“新科学、新技术的迅猛发展为人类社会带来新的机遇和挑战，科技将深刻改变世界的格局，这是‘新的一代人’所要面对的未来。世界各国青年科学家必须肩负起积极应对时代挑战、促进全球共同发展的使命和责任。”

10月26日晚，来自85个国家和地区的青年科学家代表，在峰会圆桌前共同写下新一代科学共识。主动融入全球创新网络体系，推动科技创新促进经济发展、社会进步和全球治理，将成为新一代科学青年的使命。

积极、专注、自信、包容。不少与会专家都不约而同地将这几个词作为青年科学人才成长的“秘诀”。

“年轻的时候，你必须自己做出一个路线的选择，必须要抓住一切机会、利用一切优势去找到自己的方向。”2016年度诺贝尔物理学奖获得者、美国普林斯顿大学物理学教授邓肯·霍尔丹在回忆自己年轻经历时感慨说，要尽快发现正确的问题，“这会让寻找答案变得简单一些。”

联合国教科文组织国际工程教育中心执行副主任康金城，把对“创新的驱动和渴望”看得十分重要，“要努力深入，再深入。”

作为从峰会举办地温州走出去的青年科学家，美国普渡大学助理教授、博士生导师李统藏想到最多的是协作和交流。“任何一个团队、任何一个国家都不可能解决所有问题。”李统藏认为，各国科技工作者只有联合起来，共商、共建、共享合作交流平台，才能让科技创新更好地造福人类。

分享有道：“鱼和熊掌”可兼得

“科学精神的重要传播途径，就是依靠青年科学家。”

在中国科学技术协会副主席、西湖大学校长施一公眼中，要通过一言一行将科学精神辐射至大众观念、滋养大众思想、内化大众行为，让科技工作成为富有吸引力的工作，让科学家成为受尊崇、被向往的职业，鼓励更多人投身到科学事业中来。

要让科学精神辐射大众，首先要让大众“爱上”科技。科学有序，分享有道。如何让更多“圈外”的人走进“圈内”，青年科学家们动足了脑筋。

一袭白袍，一顶桂冠，一颗银光熠熠的菠萝。当带着这些装扮的演员走过金光闪闪的T台时，那既华丽又滑稽的场面，让人难以想到这是一个科学奖的颁奖现场。

“猫舌头比人造刷子更好用”“恐龙也得颈椎病”“掰手指头咔咔响的数学模型”……在26日晚的菠萝科学奖颁奖典礼上，一位位获奖的青年科学家用严谨的科学理论支撑看似搞笑的研究成果，在无形中消弭了大众与科学研究之间看似巨大的鸿沟。

“当你进行科学研究时，你必须严肃认真、一丝不苟，但这并不意味着你必须愁眉苦脸，你必须经常烦恼或者感到痛苦。”在剑桥大学皮特里弗斯科技考古讲席教授马可眼里，拥有科学与享受乐趣的“鱼和熊掌”，完全可以并行不悖。

发展有盼：多一点“耐心”，多一点“静心”

欲种优苗，先育优土。要让千里马脱颖而出，离不开一套完善的“千里马”培养、甄别、选拔机制。

身处快速发展的时代当中，“定力”显得越来越可贵。不少学者呼吁，为青年人才的培养多一点“耐心”，让他们的成长多一点“静心”。“建议对青年科技人才制定更长远的规划，而不要局限在三年五年，让他们一步一步地做好前期的科研积累。”浙江师范大学教授张立新说。

教育部长江学者特聘教授、华东师范大学教育治理研究院院长范国睿认为，要继续加强产学研的联系，为青年人创造更多的机会，“要更充分地让青年科学人才走进社会的各种科研机构、工厂和公司，让他们在实践中提升研究能力，让科研成果得到更多的落地和应用。”

“从历史上看，科学工作者最富有创新精神与创造能力的时期，最能做出杰出成就的时期，都是在他的青年时代。”中国科学院院士、浙江师范大学教授龚昌德表示，提高原始创新能力是青年人才培养的关键环节，“要让更多的原始创新成果在中国大地上开花。”（顾小立、王俊禄、魏一骏）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)