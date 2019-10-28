2020年北京高中首次学考合格考下月网报

记者从北京教育考试院获悉，2020年北京市第一次普通高中学业水平合格性考试于2019年11月8日9时至12日12时网上报名。取得合格性考试相应科目合格成绩是高考生参加等级性考试的前提。据悉，此次学考合格考将于2020年1月5日至7日进行，共开考9个学科，包括语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物。考生可报考9个学科中未合格科目，已合格科目不得再次报考。

根据要求，要参加2020年高考、拟报考学业水平等级性考试选考科目，但仍未通过合格性考试的考生，务必报考本次考试。2020年北京将进行首次等级性考试，高考生要在等级性考试之前取得合格性考试相应科目的合格成绩。已参加原北京市高中会考取得C等级以上（含C等级）成绩的科目可认定为合格，无需再报考该科目的合格性考试。

北京教育考试院表示，具有本市户籍或本市学籍的2017级、2018级普通高中在校学生（现高二、高三年级）、职技类学校在校学生，以及社会类考生均可参加合格性考试。 全市统一从北京市中小学学籍管理云平台采集学生数据信息。普通高中学校对合格考管理系统内考生基本信息进行复核。职技类学校未注册的在校学生由学校统一注册。

未注册的社会类考生要登录北京教育考试院网站（www.bjeea.edu.cn或www.bjeea.cn），进入“2020年第一次普通高中学业水平合格性考试网上报考”页面，自行注册新用户并填写相关信息，完成网上注册。网上自行注册考生首次报考时要按注册区考试中心规定的时间和地点办理报考信息确认手续。已注册并取得“学考号”的考生要登录报考网站，确认注册信息无误后按要求选择报考科目。

此外，需进行成绩认定考生要按规定办理审核手续。今年外省回京高考生认证学业水平合格性考试成绩首次在线办理，考生成功提交认证申请后，可在11月4日20时前查看审核结果。外省市转入北京高二或高三年级并已取得本市学籍的考生，由学籍所在学校对学生原省级教育考试机构开具的高中学业水平考试（高中会考）成绩证明进行初审，考试院中招办进行成绩审核认定。（记者 武文娟）

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