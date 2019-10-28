“联姻”高校 常德聘请32名博士硕士任职“科创助理”

为更好地发挥驻常高校青年人才对常德经济、社会发展的促进作用，日前，常德召开“科创助理”派驻工作座谈会，聘请32名具有博士、硕士学位的青年人才担任常德市科创助理，为常德市直机关和单位提供专业指导。常德市委副书记、市人民政府市长曹立军出席活动并讲话。湖南文理学院党委书记谷正气主持会议，湖南文理学院校长龙献忠到会讲话。

常德市“科创助理”派驻工作座谈会现场。

据了解，来自湖南文理学院的26名博士、6名硕士多为湖南文理学院“80后”“90后”教师，学习和研究的专业涵盖农学、机械、材料、环保、交通、旅游、文史等多个领域。按照专业对口和工作需要，他们将分别被派驻到常德市政府办、市发改委、市工信局、常德高新区等20个市直机关和单位任职“科创助理”，任职期限1年，在专业引领、智力支撑、决策参考等方面献智献策，助推地方经济社会发展。

常德市委副书记、市人民政府市长曹立军出席活动并讲话。

为了让青年人才引得进、留得住、干得好，曹立军要求，相关市直机关和单位、全体“科创助理”在思想上对这项工作做到真正认同，让部门和园区的工作更科学，让学校、政府、企业在合作交流上更顺畅。科创助理们要当好政府部门的智囊参谋，做好政府、学校、企业之间的桥梁纽带，加强对政府部门的专业培训、技术讲座和业务指导。曹立军寄语科创助理们，要在工作上积极主动，珍惜平台和机会，尽快熟悉环境，融入派驻单位，加强调查研究，在常德改革发展的实践中开阔科研思路、找准科研重点，取得更多更实的科研成果。

湖南文理学院党委书记谷正气主持会议，湖南文理学院校长龙献忠到会讲话。

谷正气寄语32位“科创助理”，要按照要求如质如量地完成工作任务;要从专业和学术的角度发挥自己的作用;要尽快进入角色，在今后的工作中取得实效。龙献忠表示，青年人才任职“科创助理”是高校与地方政府资源共享、优势互补、合作共赢的成功探索，将进一步推进科学技术、创新创业资源的开放共享。

常德市科技局局长马慧表示，将会为“科创助理”积极搭建创新创业平台，充分发挥专业人才的优势，科学安排工作岗位，为“科创助理”工作开展提供坚实有力的保障。常德市农业农村局局长李百艳表示，将充分珍惜这一平台，尊重人才，建立长效保障机制，支持这项工作不断发展。

湖南文理学院生命与环境科学学院院长助理、博士罗丛强等5名青年人才作表态发言。他们表示，一定会珍惜这次宝贵的学习和锻炼机会，将自身的专业知识优势充分运用到实际工作和服务地方发展中去，把潜在的生产力转化为现实的生产力，在实践中接受锻炼，为常德的开放强市产业立市，及学校的发展做出应有的贡献。（李杰 袁勇军）

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