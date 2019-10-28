北京国际科技产业博览会签约总金额超过286亿元

本报北京10月27日电 （记者王昊男）27日，第二十二届中国北京国际科技产业博览会落幕。据不完全统计，本届科博会期间技术交易、产业合作签约总金额达286.01亿元。其中共签署京津冀协同发展项目52个，金额149.12亿元。本届科博会以“推动科技创新中心建设 引领产业高质量发展”为主题，共有2个国际组织、33个国家和地区的57个代表团组参加活动；全国21个省区市代表团参展参会；主展场接待观众约6.5万人次。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 12 版）

(责编：白宇、熊旭)