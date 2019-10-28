北京国际科技产业博览会签约总金额超过286亿元

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本报北京10月27日电 （记者王昊男）27日，第二十二届中国北京国际科技产业博览会落幕。据不完全统计，本届科博会期间技术交易、产业合作签约总金额达286.01亿元。其中共签署京津冀协同发展项目52个，金额149.12亿元。本届科博会以“推动科技创新中心建设 引领产业高质量发展”为主题，共有2个国际组织、33个国家和地区的57个代表团组参加活动；全国21个省区市代表团参展参会；主展场接待观众约6.5万人次。
《 人民日报 》（ 2019年10月28日 12 版）
报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元
日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。
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8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学
教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。
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