原标题：第二届中国教育现代化论坛"在合肥举行

2019年10月19-20日，第二届中国教育现代化论坛在合肥举行。本届论坛由安徽省北京师范大学校友会主办，北京辅人书院集团承办，由北京师范大学校友总会、《社会治理》杂志社、世外教育集团支持，合肥六中卫星联校、合肥皖智教育集团协办，金寨玉井水赞助会务用水。本论坛旨在回顾教育现代化建设的历程、进展、成就，总结经验与启示，探讨《中国教育现代化2035》实施过程中可能面临的热点、难点问题，探索中国教育现代化的现实路径，对新时代深入推进中国教育现代化，建设中国特色社会主义现代化教育强国，具有重要意义。

全国政协、教育部等国家机关部委、省市教育行政部门、群团组织的领导和专家；北京、上海、浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、四川、黑龙江等近10个省市中小学代表；北京师范大学校友会等20多家社会组织和企业；中国科学院、清华大学、浙江大学、北京师范大学、合肥师范学院、阜阳师范大学等10多家中央和地方高校、科研机构代表；30多家新闻媒体代表；共300多位代表参加会议。开幕式由安徽省北京师范大学校友会副秘书长、教育现代化论坛组委会秘书长、北京辅人书院集团学术委员会主任彭庆辉博士主持。

中国教育学会名誉会长、国家教育咨询委员会委员、国家教育考试指导委员会委员、北京师范大学原副校长、资深教授、博士生导师顾明远先生为论坛题字并发表视频演讲，中国教育学会会长、北京师范大学原校长钟秉林向开幕式致贺信，王鹤龄、陈光巨、姚本先分别在开幕式上致辞。

王鹤龄在致辞中指出，人类文明进步的历史，也可以说是教育进步的历史，因为我们认识世界的能力、改造世界的能力就是我们的认知和我们生产力的发展，都是教育进步的成果。所以，教育和整个社会的发展和人类的文明进步共生共进。我对现在教育的理解：第一，要用我们现在形成的科学体系、要用我们现在的认知水平来研究教育的规律，来科学地指导我们的教育工作。第二，知识爆炸，我们形成的科学体系越来越丰富，我们一点一点慢慢积累已经不适应这个社会的发展，我们需要提高效率，高效率的传承知识。第三，必须要有人来适应这个社会的发展，现代教育是一个巨大的体系，需要有一套政策体系来支撑，我们还要进一步完善教育的一些重大的顶层设计。另外，教育需要产业支撑。我想让我们教育更加健康、更加快乐，而不是一种痛苦教育，起码儿童和少年是快乐教育，让我们的教育更高效、更适应人类的发展，这应该是我们把握的方向。

顾明远先生在视频讲话中指出，教育现代化是我们国家要实现的一个现代化目标，中央已经发布了《中国教育现代化2035》，这个文件充满了时代精神，当今时代联合国教科文组织提出来教育可持续发展，到2030年，中国实现教育现代化，也跟世界教育现代化是同步的。我们现在中国的教育正在转型时期，我们普及了九年义务教育，高中教育基本上也在普及了。但是，现在的问题是要把教育的大国变成教育的强国，要提高全体国民素质，我们教育的任务就是要提高教育质量，把数量的发展转变到质量的提高，走现代化道路，使我们到2030年真正能实现教育的现代化。这次论坛很重要，大家讨论如何落实全国教育大会的精神，最近发布了义务教育如何提高质量的意见，落实中央这些指示精神，把政策落到实地，落实到基层，真正把我们的学生培养好。

钟秉林会长在贺词中代表中国教育学会对论坛的成功举办表示祝贺。他指出，中国教育发展过程中有很多经验和启示值得总结和研究，特别是进入21世纪以来，我国的教育事业取得了历史性的成就和重大变革，教育发展水平已经跨入了世界中上国家行列。中国教育现代化论坛的举办很有价值，主题选择很有意义，希望论坛主办方按照新时代党的教育方针和全国教育大会精神，聚焦中国教育现代化，把论坛办的越来越好。

陈光巨会长在致辞中指出，北京师范大学校友会以关心校友、支持母校、服务社会为宗旨，以助力学校建设与发展为根本任务，以支持校友成长为主要目标，努力打造母校校友同心同力、同向同行，共建共管、共享共赢的校友文化，着力于世界共同体搭建校友之间的高效互动平台。此次论坛就是安徽校友会在校友总会支持下为大家搭建的追溯教育现代化的一个平台。2018年8月18日，第一届教育现代化论坛在安徽省革命老区六安市隆重举行，论坛以“中国教育现代化：新时代、新理念、新内涵”为主题，在审视现代教育发展模式的基础上，为开展教育现代化学术论坛和实践经验的深刻对话与充分互动提供了大空间的交流平台，从而推动了中国教育现代化话语结构与理论体系的路线与发展，推进了中国教育现代化的实践探索与进步，为我国教育事业迈上新征程做出新贡献。2018年9月28日，中央召开全国教育大会，重点讨论了中国教育现代化议题，随后中共中央发布《中国教育现代化2035》及《实施方案》等文件。

中国的变化大家是有目共睹。为了实现把我国建设为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的宏伟目标，我们必须将人口大国转化为人才强国，将人口压力优化为人才资源，将人口负担孕育为人才优势，从而增强我国的综合国力，提高国家的创新能力，这一切必须得益于教育。如果没有大规模的基础教育，就不会有知识水平的产业工人，就没有资格参与全球的产业分工，也就没法享受全球化的红利，而大规模的高等教育为中国储备并输送了大量的高端人才、高技术的产业工人，人口红利又升级为人才红利。正是因为大规模的基础教育，高等教育才使得我们能够进行世界上最大规模的工业化进程，建设蓝色星球上第一个十亿级人口的新型文明。

中国教育现代化肯定需要包括普及与公平、水平与质量、服务与贡献、统筹与管理、条件与保障、信息化与国际化在内的显性数据变迁的支撑。体现教育现代化前提基础、关键核心、保障内涵的教育思想、价值观念、体制机制、教育过程、学生素养、教育管理和教育评价的现代化变得特别重要，这一切的现代化当然最终要落实到人的现代化，落实到实现教育现代化的根本与规律。教育原本就是面向未来，在中国教育更要为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和中国特色社会主义现代化建设服务。

姚本先会长在致辞中指出，安徽省北京师范大学校友会是在安徽省民政厅正式注册，由安徽省教育厅主管的法人社会团体，长期以来秉承关心教育、支持母校、服务社会的宗旨，坚持联系校友、服务校友、发展校友的使命，在母校持续的关心和支持下，在各位校友的共同努力下，20年来安徽省北师大校友会持续发展，赢得了广泛的社会赞誉。今天，我们在这里举办第二届中国教育现代化论坛，回顾中国教育现代化建设的历程、进展、成就，总结经验与启示，探讨中国教育现代化2035实施过程中可能面临的热点、难点问题，探索中国教育现代化实施的路径与策略。首先，我们面临的问题是人的现代化，实现人的德智体美劳全面发展的问题，因此中国教育现代化应该更加关注探讨如何培养出具有现代的健康人，我是一位心理学家，所以我特别关注今天参加会议的同志们，在讨论的过程中大家能够更多的关注人才培养过程中人的身心健康成长与发展。

随后，罗崇敏、胡平平、刘坚、贺武华、陈立、吴秋芬、刘斌在主论坛发表主题演讲。

下午，三个分论坛“中国教育7 0年与《中国教育现代化2035》”“乡村教育7 0年与乡村教育振兴”“民办教育7 0年与民办教育现代化”同时举行，10月20日上午“国家中长期人才发展战略规划研究”专家研讨会举行。罗崇敏、胡平平、刘坚、李文雍、吴华、陈立、吴秋芬、王勇、郑敏、杨明生、贺武华、李芳、王宣喻、朱永海、郭爱智、邓九安、朱均奇、盛国友、阮永久、李梅、蒋志法、杨凝芳、姚心宇、李亚玲、郭兵、吴霞、徐尚军、王孝发、胡付彪、刘中元、林杰、鲍登林等50余位领导专家发表精彩演讲和互动，吴秋芬、陈立、彭庆辉等主持。

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