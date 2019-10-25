首都教育系统举行服务保障国庆活动总结表彰大会

教育部党组成员、副部长田学军为宣讲团授旗（北京市教委供图）

人民网北京10月25日电（何淼、张楠） 昨日，教育部会同北京市在京举行首都教育系统服务保障国庆活动总结表彰大会暨首场宣讲会。教育部党组成员、副部长田学军出席会议并讲话。北京市委常委、教育工委书记王宁主持会议。

田学军指出，教育系统要深入贯彻落实中央领导的指示批示精神，深入总结、不断深化参加国庆活动积累的经验成果，开展好爱国主义教育，实现从感性到理性、从共情到共鸣、从自在到自为的三个转变，把师生参加国庆活动展现的正能量转化为做好学校日常工作的动力，持续激发广大高校师生的精神力量。一是总结挖掘要有提升度，要认真凝练庆祝活动中高校师生集中展示的爱国主义精神，进一步推动高校思想政治工作改革发展。二是宣讲分享要有辐射度，要加强对接、精心组织，让宣讲团最大范围地覆盖高校师生，实现从1到N的放大效应。三是长效深化要有持久度，要在广大青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义教育，将爱国主义教育系统融入学校教育教学体系。

王宁指出，首都教育系统在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，引导师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要深入总结服务保障国庆活动的组织经验、工作举措和运行模式，完善重大活动常态化服务保障机制，大力加强校内典型选树工作，广泛开展“我在国庆现场的那一刻”主题分享交流和征文活动，系统总结加强参与国庆活动师生思想教育工作经验模式，持续推动爱国主义教育走深走实。

在中华人民共和国成立70周年庆祝活动中，首都教育系统以高度的政治自觉和使命担当，组织9.6万余名师生全方位、多层次参与国庆活动筹备工作，全天候、多领域做好服务保障，为国之大典提供了重要的智力支持和人才保障。为表彰首都教育系统在服务保障国庆活动中作出的重要贡献，教育部签署嘉奖令，号召全国教育系统向参与活动的首都高校及各类学校的师生学习。

田学军现场为即将奔赴全国高校进行宣讲的30个宣讲团授旗。来自清华大学、北京大学、北京理工大学、北京八一学校、北京舞蹈学院的5名首都师生代表作首场宣讲，北京市委教育工委负责同志作首都教育系统服务保障国庆活动工作总结。教育部思政司负责同志宣读教育部嘉奖令并部署全国巡讲工作。

各省、自治区、直辖市党委教育工作部门负责同志，北京各高校党委书记及分管负责同志，各区委教育工委书记、教委主任，中小学校长代表，北京大中小学校师生代表，约1000人参加会议。

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