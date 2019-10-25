“官方带娃”是“美好教育”的有益尝试

为缓解中小学生午餐难、接送难问题，本月起，郑州陆续在全市中小学推行早上推迟上课、中午统一配餐、下午放学免费延时托管等措施。午餐全市统一供应，学校每天对饭菜留样监测；放学后，老师辅导学生写作业、开展课外活动等，可自愿参加，被网友称为“官方带娃”。

从推迟上课到统一配餐再到免费延时托管，郑州市郑东新区目前69所公办义务教育阶段学校中小学实施的近乎一站式的学校服务，可谓想家长之所想，急家长之所急。

中小学生午餐、放学后的接送一直是困扰家长的老大难问题。为解决这些问题随之产生的“小饭桌”、校外托管班一度火热，但由此而来的卫生、安全隐患以及校外托管班名为托管实为费用不菲的变相校外培训问题，让家长们即使花钱也不一定能买来真正的安心。

郑州市郑东新区在结合家长意见和借鉴其他省市经验的基础上，直面中小学生午餐难、接送难，开出了应对“良方”。

对于中小学生的午餐管理，郑东新区教育部门联合食品药品监督部门，面向社会公开统一招投标确定了学生配餐企业，教育部门及食药监局部门的监督员每天不仅要对学生餐具和餐食进行洁净度检测，还要对学生饭菜温暖是否达标进行检测并进行留样监测。最大限度保证学生们午餐吃得安全又暖胃。

为了缩短家长上下班时间与孩子上学放学时间差，郑东新区公办义务教育阶段学校对学生作息时间进行调整，方便家长接送，放学后学校提供免费延时托管，托管内容丰富多彩。

需要强调的是，午餐配送、免费延时托管都是在尊重家长和孩子自主选择的基础上开展的，在一定程度上也体现了该政策的灵活性。

“官方带娃”，有效解决了学生午餐难、接送难。该政策的实施，既暖了孩子们的胃，又暖了家长们的心，为家长安心工作平添了更多助力，为孩子健康成长增加了更多保障。对于整个社会而言，官方出手解决带娃难题，无疑是一次很好的尝试，同时为其他地区提供了样本，也是建设“美好教育”的一次有益尝试。

但我们也应该注意到，在众多网友对郑州市“官方带娃”点赞的时候，也有部分网友表示，该政策的实施在给家长减负的同时，是否给负责延时托管的各班老师平添了“烦恼”。毕竟，很多一线教师长期处于超负荷工作状态，课后服务有心无力，替家长“带娃”令其苦不堪言。因此，“官方”在“带娃”的同时，应进一步听取各方反馈，积极回应各方诉求，确保把好事办实，实事办好。（王恒）

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