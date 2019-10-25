人民网>>教育>>滚动新闻

浅尝辄止的学习 终归心下遗憾

白简简

2019年10月25日08:29  来源：中国青年报
 

【尽管从不认为学习是一件痛苦的事，但我也只尝到了分数带来的快乐。】

------------------------

如果我说大学最遗憾的事情是没有好好学习，也许有人觉得我矫情，是一种明贬暗褒的自夸，但事实的确如此。

进校时，主管教学的副院长信奉“通识教育”，专业课没几门，反倒对历史、文学、哲学、社科都有学分要求。在这样的思想指导下，我的同班同学有去人文学院、经管学院、公管学院、美术学院的，还有去了外校学电影、音乐剧的……毕竟这4年中，只要你想学，没有不能学的。

有一位师妹，本科时和我上一样的专业课，研究生却顺利考上英国著名的艺术学院，回国成了一名策展人；还有一位校友，入校是美术学院的史论系，后来转到绘画系专攻工笔，又因为爱好传统文化，系统选修了甲骨文、考古学一类的课程，再也没提起画笔，最后成为一名文物鉴定者。

我没有转型，自始至终都在本专业。但可惜的是，我尽管出于爱好选修了足够多的人文类课程，但终是浅尝辄止、不成体系。

比如，我喜欢魏晋南北朝，选修了历史系专业课《魏晋南北朝史》和全校公选课《世说新语与魏晋风度》。老师是同一位，人和课都颇有魏晋之风，我听得很开心，作业写得不太专心。听完没多久，留在脑子里的也只剩下一些名词和段子，至于整段历史，那就是一团浆糊。

而且，我选课更在意的是老师是否nice，评判标准滞留在“分数”这个高考后遗症上。每次选课，我热衷于打听各门课的难易程度和给分情况，甚至将其作为第一标准。有一个学期，我选了颇感兴趣的《人类学概论》和《天文学概论》，试听第一节，两门课的老师都开诚布公，说自己很严格、作业很难、考试分低，我也就果断退课，舍弃了头顶的星空。

选课是一门艺术，而我就是一个希望面面俱到而终至平庸的艺术家。除了计算老师nice度和课程有趣度、学分绩和完成培养方案之间的最优解，甚至兼顾早上起不起得来、能不能空出一整天时间等条件……最终摆在我面前的课程表，一定是好玩又舒服的，而且分不会低。

这样的选课思想在我做交换生期间都未能幸免。对很多人来说，有机会在国外大学度过一学期，应该用心体验异域文化和前沿学科。可我不，费尽心思，选了三门能抵本校学分的课，有一门甚至是一个访问学者的中文课。期末拿到全“A+”成绩单时还沾沾自喜，多年后回望却十分遗憾。作为一个从小到大没有拿过低分的考试型选手，我可能已经失去了体验学习本身乐趣的能力。

就这样，我念完了本科4年，又以不错的学分绩保研，然后工作至今。也许在旁人眼中，我是一个学识广博的人——虽然学得很不系统，但那些专业名词我都略知一二。曾经学过的几十门通识类课程，在如今这个工作岗位上居然都发挥了一定作用。可只有我知道，断章残篇，虽是华美，终不成文，我终是浅薄的。

写到这里，似乎越来越像一篇“忏悔录”。是的，我还迟到、逃课、期末论文写得心不在焉、没看书就敢写读书报告……大概是犯了所有学生都会犯的错。尽管我从不认为学习是一件痛苦的事，但我也只尝到了分数带来的快乐。毕业后多年，当我看到前文的那位朋友，因为认出了青铜器铭文中的一个字而能高兴一天，我觉得自己可能真的错过了很多。

事实上，有很多问题直到现在，我也没有完全想清楚。比如，学习是不是一定要吃苦？为自己设定学习目标是功利吗？应该享受单纯的学习过程还是说一定要学到什么东西？或者说“不为无益之事，何以遣有涯之生”……可人生最后的全职求学生涯早已一去不复返。

在走出校园之前，只要好好学习，日子就算成功了一大半；之后的人生，各种压力和挑战会纷至沓来。当最优解不再是简单粗暴的分数，甚至都不知道结果会是什么时，权衡利弊前，得先问问自己的心。

白简简 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved