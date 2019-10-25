及时离开消耗你的环境 随时随地重新开始

【我大学前半程的路，无论是起点、过程，还是所谓的“高光时刻”，似乎都不是主观意愿的选择，也未能提供精神层面的增量。那我这么久以来坚持支撑的日常，又真正得到了什么吗？】

-----------------------

临近大学毕业，一位专业课老师写给我的赠言是：“这4年的美好，不过是写在几个值得深交之人身上，以及几本好书里。”老师这话有深意。

大学前两年，我曾走过一段很迷茫的弯路。记得刚入学时，前两周课堂之外的主题，便是选择你在这座校园的第一个“圈子”。学生会、社团的招新“集市”，热热闹闹持续了一周。我和新同学们讨论最多的话题也是纠结加入哪个社团，甚至有几分焦虑。

中学时代我也参加过校学生会、文学社，但毕竟高考面前，学业至上，其他皆为小打小闹的点缀罢了。可站在大学的开场，周围所有人都告诉我，校园圈子特别重要，抉择万万不能草率。

例如比我高两届的师姐说，校园组织和活动与前程挂钩，近点儿的影响是“职位”和经历会给年终评选奖学金时加分，多多益善；而远点儿的影响则是毕业求职时，简历显得更光鲜亮丽；其他大学的朋友告诉我，她调研下来，在学生会的外联部、宣传部等部门工作过，说出去会“更有面子”，被同学们“高看一眼”；若是参加社团，要去能拉到校外赞助的，别选“清水衙门”。

在信息迷雾里晕头转向的我，最终报名参加了一个看似“高大上”的组织。我和其他新人一样，踌躇满志，想着一定要好好表现，打响新征程第一炮。

可是后来的种种经历都证明，一味选“别人的心头好”，束缚了适合自己的发展路数，还浪费了很多宝贵的时间。

我参加的社团组织，核心业务是对外联络、支持和承办校内活动。每次开会，我们这群懵懂的大一新生，都把活动视为头等大事，紧张兮兮地讨论可行的方案。但我很快发现，部门的“前辈”反而并不在意做事本身，而是花了很多精力去琢磨怎么讨好指导老师，或者吹嘘各种天花乱坠、不着边际的方案。

前期效率低下，等到正式活动临近时，“前辈”又慌乱了手脚，开始疯狂压榨手下小兵，有时夜里12点钟还打电话要我们去通宵自习室干活儿，捡别人甩的锅，或者态度强硬地要我们翘课去布置现场、联络来宾等。

大概干了一年左右，我有点心灰意冷。虽说经历让人成长，但这样的氛围并不值得投入很多时间。在我犹豫要退出的时候，其他同学劝我留下，说好歹走了这么远，半途放弃不就浪费了前面吃的苦？而且换届在即，好歹挣个更响亮的“名头”再走。

被几分“不甘心”缠绕心头，我还是留下来了，并且参加了换届选举。那个午后，我如表演一般，对着整整一礼堂的人说自己这一程如何体验非凡，如何兄弟情深，又如何在桩桩件件团队事务上“与有荣焉”。

底下观众掌声雷动，我和另一个同学“如愿”拿下了职位。坦白地说，我并不开心，满脑子想的都是：未来一年我还在这里啊，要承受的痛苦有增无减。

果然如我所料，由于自己成了小负责人，又不愿意同上一届前辈那般敷衍。第二年，我感觉在这个社团里投入了较之前5倍的精力，与此同时，疲惫感日益加重，成就感稀薄。到了大二下学期，我偶尔不得不翘课处理社团事务，周旋于成员和负责老师之间。

这条负重爬行的路，终于在初夏的某一天，被专业课老师终结了。因为中午忙社团的工作，午后第一节专业课我迟到了。老师单独把我留下，认真分析了我一整年的在校状态。

老师说的话，最触动我的部分是——“收获的路径有很多条。对校园活动全情投入，的确等价着实践经验指数上升，但也意味着个人内存储量的消耗。而这两年读过的书走过的路想过的问题，真经得起往后日复一日无穷无尽的消磨吗？”

我大学前半程的路，无论是起点、过程，还是所谓的“高光时刻”，似乎都不是主观意愿的选择，也未能提供精神层面的增量。那我这么久以来坚持支撑的日常，又真正得到了什么吗？

大二结束时，在其他同学不理解的目光中，我放弃了触手可及的leader位子，回归无事一身轻的校园素人模式。不用“被迫营业”的日子，我扔掉了校内title，也拿回了自己能驾驭的时间与节奏：上课、读书、旅行、假期实习……等到毕业，工作offer基本符合期待与兴趣。

如今复盘，想对大一挤进熙熙攘攘的招新人群说：不管你如何选择，及时离开消耗你的群体，随时随地重新开始，这种勇气很必要。

(责编：何淼、熊旭)