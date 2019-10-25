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用一堆证书维系安全感 是另一种浮躁

李帆

2019年10月25日08:27  来源：中国青年报
 
原标题：用一堆证书维系安全感 是另一种浮躁

【究竟哪些证书能起到作用，我从来没针对自己的情况，好好分析过。】

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从开开心心踏进大学校门，到心事重重地去上晚自习，短短一个月，我的心态发生了巨大变化，充满焦虑和怨念。

“呦，小语种，这个专业能干啥？”如果只是一个人这样说，还能回几句嘴。但是校医院医生、军训教官、其他院系的老师，甚至自己班上的同学都在这么问，我就开始心绪不宁，怀疑专业，进而怀疑自我，怀疑人生。

彼时，我还不到18岁，心态不稳定，更没有学会用长远的目光看问题——否则就会知道小语种潜力无限，以后机会大把。当时，只是有一点很明确，毕业后必须找到工作，要是赖在家里，我想，我妈会手刃了我。

焦虑如果不能转化为动力，只是徒增烦恼，不如乐呵呵地过下去，还好，我确实付诸了行动。本专业的课程，我自然很重视，保持了稳定的成绩，然后，把更多的时间花在了考各种各样的证书上。经常想：如果专业不能提供一份体面的工作，也许证书会拯救我。这就是当时最朴素的想法。而之后的事实证明，这种想法，还真是太“朴素”了。

究竟哪些证书能起到作用，我从来没针对自己的情况，好好分析过。前几天，我整理东西，居然翻出了一本初级会计证。考这证的动因是什么？自己也记不清了，只是感叹好有勇气，和如今的职业发展一点关系都没有。

当年计算机专业已经很火了，待遇一级棒。在这种大背景下，虽然是一名文科生，我也必须有所行动，于是报了计算机二级考试，拿下了相应证书。

这件事称得上一波三折。首先，报名的时候，我有事提前走了，把身份证留给舍友，托他帮我报。快到家门的时候接到电话，要采集照片，必须本人前来，而今天已经是截止日期的最后一天了，我又匆匆搭车赶了回去。要知道，我校距离市区坐班车要3个小时，等我报完名回到家，已经是繁星满天。

更虐的是，报名时，我看周围人填的都是C语言，我也填了。后来我才知道，对于文科生而言，难度最友好的选项是FOXBASE，等于我给自己挖了个天坑。我又花钱报了辅导班，之后几个月的生活水平马上大打折扣，学习本身也是很努力了，以至于有一段时间做梦都在敲代码，说的梦话都是“一个逗号，一个逗号”。

最近，我妹妹开始准备考计算机二级。我假装不经意甩出这本证书，着实让她吃惊不已。她是学计算机的，考这个证是她的本分，对我，就只能算个爱好，还有炫耀了。顺便一提，我当时不但考了很多证，后来还转到了一个当时很热门的专业，彻底和过去作别。然而，就现在来看，当时坚持下来的同学，因为专业和“一带一路”的战略契合，就职业发展这方面，正做得风生水起。

当然，拿我个人的例子说明考证无用，也显得片面，也许在之后人生的哪一个拐角，这些证书就派上用场了呢？但是，无论如何，既然进了大学，就不妨从从容容地坐在书桌前，踏踏实实读几年书，等确实有必要的时候，再根据个人情况考一些证书。而我当年，虽然努力了，却是另一种浮躁，用一堆证书，来维系自己的安全感。这样的心态，其实会影响读书本身的乐趣。

 

(责编：何淼、熊旭)
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