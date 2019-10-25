人民网>>教育>>滚动新闻

“两边不靠”的论文题让我收获意外宝藏

杨鑫宇

2019年10月25日08:27  来源：中国青年报
 

【作为唯一一个在硕士期间“玩票”的人，我在精神上收获了意料之外的丰厚宝藏】

---------------------------

如果有人问我：大学生涯里，是否走过什么弯路，我会一时发蒙。我走过的弯路似乎多得数不过来，为关心我前途的家人与长辈平添了不少烦恼。

如果说，本科时代社团、课程、校外活动的一些意外选择，是我求学“主干道”中的小小弯路。那么，我的整个硕士生生涯，则算得上是一大段带有“蓄谋”性质、与我的职业方向偏离很多的漫长弯路。然而，也正是在这段漫长的弯路里，我有幸体验到了人生当中最旖旎的一段美好风景，在精神上收获了意料之外的一份丰厚宝藏。

起初，我这段为期两年的研学旅程看来是非常合理而顺畅的，我选择了一家相当优秀的研究所，并拟定了一份十分标准的，与我的职业规划直接相关的研究方案。

一入学，我发现研究所要求我们提交研究方案，只是为了考察我们的基本学术素养，并不要求我们必须依照方案拟定毕业论文的题目。这样宽松的规定，与我散漫的个性一拍即合，迅速将我牵引向了因陌生而充满未知魅力的领域和方向。

尽管我在申请读研之前，便清楚地知道自己未来想要做的工作，也知道自己并非一块搞学术的好材料，因此我最好的选择便是读研期间，做出一份与我未来工作直接相关的实务性论文，提前积攒充足的业务经验。但是，当我被后来的导师带进那个光怪陆离、如梦似幻的理论世界时，一下子便沉迷在精神与思想的界域里探索、徜徉的感受当中。于是，我只用了不到一个星期的考虑时间，便决定钻研“符号学”，并以此作为毕业论文的方向——而仅仅在一个月前，我甚至连“符号学”到底是怎样一门学问，都不清楚。

在我就读的研究所里，专攻符号学不是什么特立独行的事，与我方向一致的同学几乎占到六分之一，然而我却自有我的独一无二之处。大多数专攻这一领域的同学，都是希望在未来专研相关理论，申请博士走向学术道路，而我却是唯一一个在硕士期间“玩票”的人。为此，许多同学都将我看作十足的“奇葩”，就连导师也不免为我的职业前景操心。但我却从未把旁人的忧虑当作心中块垒，而是坚定地完成了论文，最终带着这份与工作几乎不相干的论文，愉快地走向自己早早选定的工作岗位。

工作之后，我与好几位新认识的朋友谈起自己的硕士论文题目时，对方的眼神里都仿佛闪过了一抹同情的神色，仿佛是为我“未能如愿做学术，不幸落入凡尘间”的“遗憾”命运而叹惋。但他们并不知道，这条绕了个大远的弯路，其实从一开始便在我的计划之中。乍看上去，我得到的似乎是个“两边不靠”的结果，既没有在读研时多为自己的工作找几条门路，也没能在毕业后延续自己的理论研究成果。但是，我却得到了在埋首工作的日子里可能永远开拓不到的理论视野，以及在精神世界里可以回味良久的理性激荡。

在那两年美妙的时光里，我无数次在浓咖啡的香气里，与跟我相隔大半个世纪的思想家在纸面上愉快对谈，参加了一场场高朋满座的学术研讨会，见识到了不少尖锐、独到的思维视角。这些风景，永远不会出现在那些能为我提供“宝贵实习经历”的办公室格子间里，而只会在那些被称作是弯路的旅途上静静等待有心人去探索。也正因如此，我学会了不去为自己走过的弯路后悔，更学会了不去畏惧在未来走更多的弯路——又有谁知道，未来的什么地方，会不会有更美妙的风景呢？

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved