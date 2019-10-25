“两边不靠”的论文题让我收获意外宝藏

【作为唯一一个在硕士期间“玩票”的人，我在精神上收获了意料之外的丰厚宝藏】

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如果有人问我：大学生涯里，是否走过什么弯路，我会一时发蒙。我走过的弯路似乎多得数不过来，为关心我前途的家人与长辈平添了不少烦恼。

如果说，本科时代社团、课程、校外活动的一些意外选择，是我求学“主干道”中的小小弯路。那么，我的整个硕士生生涯，则算得上是一大段带有“蓄谋”性质、与我的职业方向偏离很多的漫长弯路。然而，也正是在这段漫长的弯路里，我有幸体验到了人生当中最旖旎的一段美好风景，在精神上收获了意料之外的一份丰厚宝藏。

起初，我这段为期两年的研学旅程看来是非常合理而顺畅的，我选择了一家相当优秀的研究所，并拟定了一份十分标准的，与我的职业规划直接相关的研究方案。

一入学，我发现研究所要求我们提交研究方案，只是为了考察我们的基本学术素养，并不要求我们必须依照方案拟定毕业论文的题目。这样宽松的规定，与我散漫的个性一拍即合，迅速将我牵引向了因陌生而充满未知魅力的领域和方向。

尽管我在申请读研之前，便清楚地知道自己未来想要做的工作，也知道自己并非一块搞学术的好材料，因此我最好的选择便是读研期间，做出一份与我未来工作直接相关的实务性论文，提前积攒充足的业务经验。但是，当我被后来的导师带进那个光怪陆离、如梦似幻的理论世界时，一下子便沉迷在精神与思想的界域里探索、徜徉的感受当中。于是，我只用了不到一个星期的考虑时间，便决定钻研“符号学”，并以此作为毕业论文的方向——而仅仅在一个月前，我甚至连“符号学”到底是怎样一门学问，都不清楚。

在我就读的研究所里，专攻符号学不是什么特立独行的事，与我方向一致的同学几乎占到六分之一，然而我却自有我的独一无二之处。大多数专攻这一领域的同学，都是希望在未来专研相关理论，申请博士走向学术道路，而我却是唯一一个在硕士期间“玩票”的人。为此，许多同学都将我看作十足的“奇葩”，就连导师也不免为我的职业前景操心。但我却从未把旁人的忧虑当作心中块垒，而是坚定地完成了论文，最终带着这份与工作几乎不相干的论文，愉快地走向自己早早选定的工作岗位。

工作之后，我与好几位新认识的朋友谈起自己的硕士论文题目时，对方的眼神里都仿佛闪过了一抹同情的神色，仿佛是为我“未能如愿做学术，不幸落入凡尘间”的“遗憾”命运而叹惋。但他们并不知道，这条绕了个大远的弯路，其实从一开始便在我的计划之中。乍看上去，我得到的似乎是个“两边不靠”的结果，既没有在读研时多为自己的工作找几条门路，也没能在毕业后延续自己的理论研究成果。但是，我却得到了在埋首工作的日子里可能永远开拓不到的理论视野，以及在精神世界里可以回味良久的理性激荡。

在那两年美妙的时光里，我无数次在浓咖啡的香气里，与跟我相隔大半个世纪的思想家在纸面上愉快对谈，参加了一场场高朋满座的学术研讨会，见识到了不少尖锐、独到的思维视角。这些风景，永远不会出现在那些能为我提供“宝贵实习经历”的办公室格子间里，而只会在那些被称作是弯路的旅途上静静等待有心人去探索。也正因如此，我学会了不去为自己走过的弯路后悔，更学会了不去畏惧在未来走更多的弯路——又有谁知道，未来的什么地方，会不会有更美妙的风景呢？

(责编：何淼、熊旭)