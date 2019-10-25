人民网>>教育

从新中国成立之初80%的文盲率，到如今94.2%的九年义务教育巩固率

教育优先 筑基发展（大数据观察·辉煌70年）

本报记者  丁雅诵

2019年10月25日06:45  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：教育部、国家统计局
　　本版制图：汪哲平

　　“知识能改变一个人的命运，教育能提高一个民族的素质。我们这一辈人对这些话感受最深，因为亲身经历过、亲眼见证过中国教育的日新月异。”安徽合肥公务员宋庆一家四代的教育经历，可以说是新中国成立70年来，教育发展的一个缩影：父母在扫盲运动中上了识字班，自己是恢复高考后第一批考出来的大学生，孩子出国念了研究生，小孙子马上要上普惠型幼儿园。

　　尊重知识，改变命运

　　如今，教育作为国之大计、党之大计的地位越来越凸显，人民群众的教育获得感越来越强。可是，新中国成立之初，我们的教育是一个怎样的状况呢？一组数据可见一斑：

　　全国5.4亿人口中，文盲率高达80%，小学实际入学率不到20%，高等教育在校生人数只有11.7万人，国家财政性教育经费占GDP的比例仅为1.32%。

　　“那时候，我们农村的妇女，几乎都不识字。后来扫盲运动轰轰烈烈开展起来了，田间地头、茶余饭后，人人都在学文化，还有夜校、识字班、读报组等等。”宋庆的母亲沈女士，正是通过识字班获得了基本的认读能力。

　　1949年至1965年的10多年间，共有近1亿青壮年文盲脱盲，文盲率迅速下降至38.10%。根据联合国教科文组织的统计，2015年，中国的文盲率已降低至3.6%。把人口大国转变为人力资源大国，这称得上20世纪中国教育史上最辉煌的篇章。

　　1977年9月，教育部召开全国高等学校招生工作会议，决定恢复已经停止了10年的全国高等院校招生考试，数以亿计的青年学生因此改变了命运。

　　“我就是恢复高考后第一批考上大学的学生。那一年，全国570万考生中只有27万人进入大学。”宋庆感慨道：“我觉得自己非常幸运。”

　　国民素质，整体提升

　　改革开放的春风让整个中国大地焕发生机，也大大加快了教育的前进步伐。

　　义务教育成为重中之重：1986年，义务教育法颁布，实行九年制义务教育上升为国家意志；2000年底，基本普及九年义务教育的目标顺利实现，全国“普九”地区人口覆盖率达到85%；2008年秋季学期起，城乡义务教育实现全部免除学杂费。

　　高等教育蓬勃发展：1999年，中央作出高校扩招的决策，当年全国高校招生159.68万人；“211工程”“985工程”以及“双一流”建设陆续启动实施，高等教育从规模扩张走向质量提升。

　　教师队伍逐渐强大：1985年，全国人大常委会通过决议，确定每年9月10日为教师节；2001年开始，教师资格制度全面启动实施；2010年，“中小学教师国家级培训计划”启动，到2014年底完成了对640多万中西部农村教师的培训。

　　“从当年父母辈凤毛麟角的天之骄子，到如今多数学生都能走进大学的殿堂，国民素质的整体提升，是一个很明显的变化。”宋庆的女儿宋笑在大学毕业后，选择了出国读研究生。回国后，宋笑在一家互联网公司工作，并参与了公司的网络直播艺术课程行动。“在过去，艺术可能是小部分人的享受，而现在依靠网络的力量，大山里的孩子也能共享优质的教育资源。”宋笑说。数据显示，目前各级各类学校互联网接入率达到了94%，6.4万多个教学点实现了数字教育资源全覆盖，惠及400多万名偏远农村地区的孩子。

　　教育优先，公平发展

　　优先发展教育事业，办好人民满意的教育，这是近年来尤其是党的十八大以来，党和国家作出的庄严承诺。

　　2012年，国家财政性教育经费支出首次突破2万亿元，占国内生产总值的比例达4.28%，实现了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出的4%这一目标，成为教育发展史上一个重要里程碑。此后，国家财政性教育经费支出连年增长，2018年达到3.699万亿元。

　　全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、农村义务教育学生营养改善计划、全学段学生资助政策体系，一项项政策让教育公平的步伐不断加快；我国高校的基础研究和重大科研项目不断取得新突破，一个个成果表明高校人才培养和科技供给水平逐步提高；2014年，恢复高考以来最系统、最全面的一次考试招生制度改革开启；2018年，全面深化新时代教师队伍建设改革的意见出台，一次次改革让教育向着更好更公平迈进……

　　宋笑的孩子马上要上幼儿园了，对此宋笑没有太大的忧虑：“小区的配套幼儿园是公益普惠型的，离家近，管理也好，我们挺放心的。至于以后，我相信孩子一定能受到更好的教育。”


　　《 人民日报 》（ 2019年10月25日 07 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved