教育优先 筑基发展（大数据观察·辉煌70年）

数据来源：教育部、国家统计局

本版制图：汪哲平

“知识能改变一个人的命运，教育能提高一个民族的素质。我们这一辈人对这些话感受最深，因为亲身经历过、亲眼见证过中国教育的日新月异。”安徽合肥公务员宋庆一家四代的教育经历，可以说是新中国成立70年来，教育发展的一个缩影：父母在扫盲运动中上了识字班，自己是恢复高考后第一批考出来的大学生，孩子出国念了研究生，小孙子马上要上普惠型幼儿园。

尊重知识，改变命运

如今，教育作为国之大计、党之大计的地位越来越凸显，人民群众的教育获得感越来越强。可是，新中国成立之初，我们的教育是一个怎样的状况呢？一组数据可见一斑：

全国5.4亿人口中，文盲率高达80%，小学实际入学率不到20%，高等教育在校生人数只有11.7万人，国家财政性教育经费占GDP的比例仅为1.32%。

“那时候，我们农村的妇女，几乎都不识字。后来扫盲运动轰轰烈烈开展起来了，田间地头、茶余饭后，人人都在学文化，还有夜校、识字班、读报组等等。”宋庆的母亲沈女士，正是通过识字班获得了基本的认读能力。

1949年至1965年的10多年间，共有近1亿青壮年文盲脱盲，文盲率迅速下降至38.10%。根据联合国教科文组织的统计，2015年，中国的文盲率已降低至3.6%。把人口大国转变为人力资源大国，这称得上20世纪中国教育史上最辉煌的篇章。

1977年9月，教育部召开全国高等学校招生工作会议，决定恢复已经停止了10年的全国高等院校招生考试，数以亿计的青年学生因此改变了命运。

“我就是恢复高考后第一批考上大学的学生。那一年，全国570万考生中只有27万人进入大学。”宋庆感慨道：“我觉得自己非常幸运。”

国民素质，整体提升

改革开放的春风让整个中国大地焕发生机，也大大加快了教育的前进步伐。

义务教育成为重中之重：1986年，义务教育法颁布，实行九年制义务教育上升为国家意志；2000年底，基本普及九年义务教育的目标顺利实现，全国“普九”地区人口覆盖率达到85%；2008年秋季学期起，城乡义务教育实现全部免除学杂费。

高等教育蓬勃发展：1999年，中央作出高校扩招的决策，当年全国高校招生159.68万人；“211工程”“985工程”以及“双一流”建设陆续启动实施，高等教育从规模扩张走向质量提升。

教师队伍逐渐强大：1985年，全国人大常委会通过决议，确定每年9月10日为教师节；2001年开始，教师资格制度全面启动实施；2010年，“中小学教师国家级培训计划”启动，到2014年底完成了对640多万中西部农村教师的培训。

“从当年父母辈凤毛麟角的天之骄子，到如今多数学生都能走进大学的殿堂，国民素质的整体提升，是一个很明显的变化。”宋庆的女儿宋笑在大学毕业后，选择了出国读研究生。回国后，宋笑在一家互联网公司工作，并参与了公司的网络直播艺术课程行动。“在过去，艺术可能是小部分人的享受，而现在依靠网络的力量，大山里的孩子也能共享优质的教育资源。”宋笑说。数据显示，目前各级各类学校互联网接入率达到了94%，6.4万多个教学点实现了数字教育资源全覆盖，惠及400多万名偏远农村地区的孩子。

教育优先，公平发展

优先发展教育事业，办好人民满意的教育，这是近年来尤其是党的十八大以来，党和国家作出的庄严承诺。

2012年，国家财政性教育经费支出首次突破2万亿元，占国内生产总值的比例达4.28%，实现了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出的4%这一目标，成为教育发展史上一个重要里程碑。此后，国家财政性教育经费支出连年增长，2018年达到3.699万亿元。

全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件、农村义务教育学生营养改善计划、全学段学生资助政策体系，一项项政策让教育公平的步伐不断加快；我国高校的基础研究和重大科研项目不断取得新突破，一个个成果表明高校人才培养和科技供给水平逐步提高；2014年，恢复高考以来最系统、最全面的一次考试招生制度改革开启；2018年，全面深化新时代教师队伍建设改革的意见出台，一次次改革让教育向着更好更公平迈进……

宋笑的孩子马上要上幼儿园了，对此宋笑没有太大的忧虑：“小区的配套幼儿园是公益普惠型的，离家近，管理也好，我们挺放心的。至于以后，我相信孩子一定能受到更好的教育。”

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 07 版）

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