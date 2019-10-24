海南为二百多所乡村小学建暖心公共厨房

10月17日，节气已过寒露，海南岛上暑气未散，漫山遍野的绿色依旧躁动。中午放学的铃声响起，海南省白沙县牙叉镇南叉小学的孩子们从校门口鱼贯而出。这个地处海南中部腹地、四面环山的乡村教学点只有30余名学生、8名教师。不一会儿，空旷的校园里就只有教师们的身影了。

“今天，有从村民那儿买回来的鹅，还有从鱼塘里捕捞上来的鱼，可以好好地犒劳一下老师们了！”在学校厨房掌厨的是负责分管南叉小学的牙叉镇中心小学校长李彬，去年6月南叉小学的教师公共厨房建起来后，他偶尔会到这里与教师们搭伙吃饭。

南叉小学的公共厨房就建在教学楼旁，占地约40平方米，空调、冰箱、碗柜、灶台、饭桌、水池、碗筷等一应俱全。“自从厨房建好后，老师们的午餐时光就格外热闹。我们轮流分工，平摊下来，每人每月的伙食费不到200元。”南叉小学校长符少琼在这里教了31年书，提起公共厨房给教师带来的种种便利，她连连点赞。

2018年，海南省在白沙、东方、临高等6个市县开展偏远乡村小学教师公共厨房试点项目建设，212所偏远乡村小学建起教师公共厨房，其中新建134所、改建57所，惠及教师2364人。212所乡村小学的公共厨房按统一标准建设，设备按每校2.5万元的标准进行购置，统一招标采购，包括冰箱、空调、电饭煲、电磁炉等。

坐在明亮的公共厨房里，符少琼指着窗外学校后面的一间间排房向记者诉说从前的“苦日子”：“上世纪80年代，我们用稻草和木柴搭建起厨房，每周上山砍柴，一到中午做饭时间，校园里烟熏火燎；90年代，有了这些排房，它既是老师的宿舍，也是老师的厨房、餐厅，煮饭、睡觉都在一间屋子里；本世纪，我们虽然用上了电磁炉、煤气灶，但厨房还是那间小小的宿舍。现在，我们的日子大变样了！”

白沙县七坊镇东方小学校长韦海荣清楚记得，学校公共厨房建好后，教师们在这里吃第一顿饭的情景。“我们当时都特别高兴，全校12名老师在公共厨房里聚餐，满桌鸡鸭鱼肉，欢庆厨房建成。”韦海荣说，一直以来学校都没有食堂，教师的用餐都由自己解决。如今，公共厨房的建设不仅解决了教师吃饭难的问题，还增强了教师之间的友谊和凝聚力，“在学校里吃饭，比在家里还要香”！

一间小小的厨房，解决了教师用餐的头等问题，系紧了教师之间的感情纽带。改变，还不止在厨房。近年来，海南省实施了全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工程、农村初中改造工程、农村教师周转房建设项目等一系列教育重大工程项目，大力改善乡村学校办学条件和乡村教师生活条件，让许多优秀教师下得去、留得住、教得好。（刘晓惠）

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