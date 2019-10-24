今年9月，深圳市龙华区教育局发布消息，区公办中小学面向海内外2020届应届毕业生招聘教师约400人，本科生年薪26万元以上，研究生28万元以上，全日制博士奖励20万元，优秀毕业生奖励3万至8万元。最新的消息是，此次秋招共吸引海内外超3.5万名应届毕业生报考，最终来自全球62所院校的491人入围体检，其中研究生及以上学历423人，占比86.2%。

深圳龙华区发布的这则招聘消息引发广泛关注，不仅在于高薪，还在于高学历。就目前公布的入围名单来看，博士、研究生超八成，其中来自北京大学6人、清华大学5人。不出意外的话，深圳龙华区将会有来自北大清华的博士中小学教师。只要这种招聘成为惯例和趋势，哪怕这次没有，出现“博士小学教师”也是必然的事。

有关北大清华学生，乃至硕士博士当中小学老师的消息，媒体早就报道过。这次深圳龙华区的公开招聘，使“博士当中小学老师”成为引人注目的现象。对此，一种常见的质疑是视之为“大材小用”。有人认为，北大清华一年毕业的学生就那么多，好不容易培养出来一个，结果成了中小学教师，这不是人才浪费又是什么？

判断“博士小学教师”是否人才浪费、大材小用，起码要有两个视野。一是历史视野。很多历史文化名人都有过当中小学教师的经历。比如钱穆先生被尊为“一代宗师”，与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”，不仅曾当过中学教师，也曾当过小学教师。二是世界视野。芬兰以教育著称，其成功的重要原因之一，就是拥有高质量的教师。芬兰的教师门槛之高，就连世界五百强也要望其项背，哪怕是做一个小学教师，也要具有硕士以上学历。

教师是人类灵魂的工程师，可是否尊师重教，不能只听口号。评价一个行业的地位，有一个重要标尺，那就是有没有吸引到最优秀的人。连最优秀的人才都不能吸引到，又凭什么说这个行业重要。教育是希望工程，关系和决定着国家和民族的未来。过去讲，要给学生一碗水，教师要有一桶水，而现在，教师要有一潭水，只有优秀的人才能教出优秀的人。德国哲学家雅斯贝尔斯曾讲，“教育就是一棵树摇动一棵树”。在自然界中，只有大树才能摇动小树，什么时候见过小树摇动大树的？

诚然，这些年来教师队伍素质得到了显著提升，但对照职责和使命，教师队伍能力提升是一个永恒话题。尤其是基础教育，更需要第一流的优秀人才。数据显示，2018年我国中小学专任教师中，研究生学历比例仅为3.10%，普通高中教师中，研究生学历仅为9.82%。如果教育不能吸引到人才，尤其是优秀人才，又如何承担美好向往？而对“博士小学教师”的大惊小怪，又是一种什么心理？

一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。10月20日，南京大学陶行知教育学院和江苏教育名师发展研究中心举行成立仪式。据悉，除了南京大学，南京信息工程大学、苏州大学等江苏省内“双一流”高校也已成立师范学院。几个信息综合到一起，不难看出，这么做正是基于我国高素质师资人才紧缺的现实，正是要倡导“用优秀的人培养更优秀的人”的教育改革方向。

可以预计，会有越来越多优秀人才加入教师队伍，“博士小学教师”也终会习以为常。（东原）

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