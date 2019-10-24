湖北：让乡村教师安心从教

“今年我校首届‘政府订单班’292人毕业，分赴270余所村小、教学点、乡镇幼儿园工作。不少学生在工作中已经能独当一面，表现优秀，深受所在学校校长、园长好评。”恩施职业技术学院人文教育学院院长唐文宪自豪地说。

2016年以来，位于武陵山深度贫困区的湖北恩施，将农村教师队伍建设与教育扶贫相结合，委托恩施职业技术学院开展农村小学全科教师及公办幼儿园教师定向培养。就近招收建档立卡精准扶贫家庭子女入学，在校免学费有补助，毕业后返乡从教。从2017年开始，恩施职院还为神农架地区定向培养农村教师。

发展乡村教育，阻止贫困现象。2015年4月、2017年11月，中央全面深化改革领导小组先后审议通过《乡村教师支持计划（2015—2020年）》《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等文件，为造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍提供了坚实的制度保障。

从2012年创造性开展省级统筹农村教师补充新机制改革，到2016年推出“黄金十条”为乡村教师加油，再到2018年贯彻落实中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的部署……湖北持续发力解决乡村教师“下不去、留不住、教不好”等问题。截至2018年，湖北各级各类学校专任教师59.9万人，其中乡村教师8.9万人。

2018年8月，25岁的熊曼丽来到湖北宜昌当阳市庙前镇沙河小学担任英语教师。村小学生英语底子薄，有的甚至连英文字母都认不全。朗朗上口的自编歌曲、声情并茂的情景模仿……熊曼丽想方设法引导学生开口讲英语。一年后，这所村小的英语在当阳市调考中名列前茅。

以往，农村学校“爷爷奶奶教小学、叔叔阿姨教初中”的现象屡见不鲜。熊曼丽来到仅有120余人的沙河小学，打破了学校13年不进新人的局面。今年，熊曼丽又多了3名年轻同事。

当阳沙河小学师资结构的变化，是湖北优化教师配备，推动城乡师资均衡发展的一个缩影。

为扩大增量，湖北缺额全补，实行全省统招统派，经费省级负担、县级教育行政部门负责管理、农村学校使用的新补充机制，支持各地大量补充农村教师。为盘活存量，湖北全面推进“县管校聘”改革，推动教师由“单位人”向“系统人”转变。城镇学校新入职教师5年内须到乡村学校或城镇薄弱学校任教1年以上。目前，湖北新机制教师规模保持在3.1万人左右。

如何让投身乡村的年轻教师留得下、教得好？

湖北实施“大别山”“武陵山”“三峡库区”等五大精准扶贫片区“种子”教师培训项目，实现乡村教师全员轮训，近五年累计48万人次参加省级培训；探索符合乡村教师职业特点的职称评价体系，不作外语成绩（外语教师除外）、发表论文的硬性要求，也不要求参加全省统一组织的专业水平能力测试……

湖北对乡村学校骨干教师进行补助，对高校毕业生到基层就业给予学费补偿，设立湖北省乡村教师关爱基金和奖励基金，保障乡村教师周转住房，让广大乡村教师安心从教。

湖北省教育厅厅长陶宏表示，今后，我们将继续把乡村教师队伍建设作为加快推进教育现代化、实施教育精准扶贫战略的重要工作来抓，聚焦重点领域发力，努力让更多优秀人才投身乡村教育，让每一个乡村孩子都能享受更加优质的教育服务。（夏静 张锐）

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