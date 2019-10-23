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上海20校获批“啄木鸟”志愿服务定点学校

2019年10月23日14:19  来源：新京报
 
原标题：规范公共场所用字，上海20校获批志愿服务定点学校

10月21日，记者从上海市教委获悉，上海近日成立了语言文字志愿服务总队，卢湾高级中学等20所学校获得首批“啄木鸟”志愿服务定点学校称号并获得授牌。

据了解，近年来，在推进公共场所社会用字（如店招、广告牌、横幅等）的监督、管理和服务方面，上海市语委鼓励和支持志愿者组织参与社会用字监督。例如：“入园检票口”，有的英文翻成“Check in”，有专家指出，“Check in”特指酒店和机场的登记，检票应译成“Ticket Check”；又如，地铁将是进博会期间的主要公共交通工具之一，上海地铁公司的标志是“Metro”，但一些地铁站指路牌写的是“subway”，容易让国际友人产生困惑，为此，指路牌统一改成了“Metro”。

为推动今后语言文字志愿服务规范化、常态化发展，经批准，上海市语委办此次成立了上海市语言文字志愿服务总队，由上海外国语大学中国外语战略研究中心具体负责总队日常运行。

与此同时，语言文字“啄木鸟”社会实践活动也为广大高中学生提供了社会服务平台。从2016年至今，上海已有6497名高中生志愿者积极参与语言文字监测工作，累计近7.5万学时。

下一步，上海语言文字志愿服务工作将从以下方面着力：完善工作机制，加强统筹协调，强化“政府主导、语委统筹、部门支持、社会参与”的管理体制建设。上海将鼓励和支持各定点学校积极发挥示范作用，带动更多高中学校参与语言文字志愿服务社会实践项目，推进公共场所社会用字监测全覆盖。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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