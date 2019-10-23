湖北加强农村教师队伍建设 改革乡村学校来了新老师

10月18日上午，在湖北宜昌当阳市庙前镇沙河小学三年级教室，26岁的英语教师熊曼丽正带着同学们练习英语对话，配合着“招手”“鞠躬”等动作，气氛十分热烈……

大学毕业后，熊曼丽先在当阳市里的培训学校教书，但她心中念念不忘的是家乡庙前镇的山山水水。去年8月，通过统一招考，她来到这所仅有120余人的乡村小学。原以为已经做好了心理准备，但当她找出所带班级上学期英语期末考试成绩时，心里“咯噔”一下：一半以上学生不及格！“跟县城里同年龄段的学生相比，这里的学生基础差，有的连最基本的英文字母都认不全。”熊曼丽说。

自编歌曲、情景模仿……她从营造轻松愉悦的课堂气氛入手，针对学生特点制定不同的教案学案，鼓励学生大胆开口说英语。一年下来，这群以留守儿童为主的“山里娃”告别了胆怯，表现了自信，英语成绩也从市里垫底提升到了全市调考第二名，学习劲头更足了……

2015年4月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议，审议通过了《乡村教师支持计划（2015—2020年）》。会议指出，发展乡村教育，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，阻止贫困现象代际传递，是功在当代、利在千秋的大事。要把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略位置，多措并举，定向施策，精准发力，通过全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平、拓展乡村教师补充渠道、提高乡村教师生活待遇、统一城乡教职工编制标准、职称（职务）评聘向乡村学校倾斜、推动城市优秀教师向乡村学校流动、全面提升乡村教师能力素质、建立乡村教师荣誉制度等关键举措，努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍。

会议召开后不久，湖北就印发有关实施意见，全面推进“县管校聘”改革，要求各县统筹分配、动态调整当地学校教职工编制，根据学校需求统筹实施派遣任教，推动教师由“单位人”向“系统人”转变。2017年，湖北印发《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，提出各地要利用空编，采取有效办法及时补充教师，创造乡村教师专业成长条件；落实并完善集中连片特困地区和边远艰苦地区乡村教师生活补助政策。

当阳市打破以往按学校定编定人做法，将编制收归教育局统一管理，根据偏远地区农村学校实际和班师比配备老师，优化教师队伍结构。2018年，熊曼丽的到来，打破了庙前镇沙河小学13年未进新老师的局面。今年，该校又进了3名新人，教师平均年龄大幅下降，教学活力更足。

为使广大乡村教师安心任教，湖北强化激励引导，对乡镇义务教育学校、村小、教学点在岗专任教师，按照艰苦边远程度不同分别实行300元、400元、600元的差异化补助。2018年投入2.39亿元，5.77万名乡村教师受益。探索建立符合乡村教师职业特点的职称评价体系，专业技术中高级岗位设置向乡村学校倾斜。省财政每年投入7000万元，形成农村教师普惠培训、骨干教师提升培训、优秀教师研修培训的培训体系。

4年前，蔡明镜大学毕业后，通过十堰丹江口市教师招聘来到龙山镇彭家沟小学任教。自小成长在城区的她第一次进村的时候，一边走一边哭：“感觉自己进了深山老林”。在学校和老师们的关心支持下，她逐渐适应了乡村生活，不仅教孩子们读书识字、唱歌画画，还引进网络授课、下载免费绘本，引导学生们认识大山外面的世界，2018年她荣获“马云乡村教师奖”。

“现在交通条件好了，到城区只需要一个小时的车程。”蔡明镜说，更重要的是，乡村教师的成长越来越受到重视。“每年我们都会有很多外出学习的机会，教学水平提高了，我也成长为丹江口市‘三级名师’候选人。”

在湖北，越来越多的青年教师选择扎根乡村教育事业，希望的种子正在金色的田野悄悄生根发芽……

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 06 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)