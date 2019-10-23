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北京市市级冰雪示范校明年将达200所

2019年10月23日08:57  来源：北京日报
 

昨天，一场模拟冬奥会在和平里第四小学举行。未来几个月，本市将有160余所中小学启动模拟冬奥会各项比赛和冰雪运动。记者 邓伟 摄

明年北京市市级冰雪示范校的总数将增至200所。每所特色校将辐射2至3所学校，共同开展冬季奥林匹克教育工作。昨日，已经被评为冰雪示范校的和平里第四小学率先开启“冬奥会”。

市教委介绍，未来一段时间，全市16个区的160余所中小学都将开展模拟冬奥会各项比赛和冰雪运动嘉年华活动。通过在各中小学校开展以越野滑轮、旱地冰壶、旱地冰球等旱地化手段替代冰雪项目的小型运动会，主要是希望广大中小学生认识、了解奥运理念，并宣传普及冬奥知识，增加学生对冬奥会的理解、对奥林匹克文化的理解，弘扬奥林匹克精神。

和平里四小的模拟冬奥会共设置了3个竞技类项目，分别是旱地冰球、旱地冰壶和越野滑轮。“学校设立了专门的旱地冰球队，每年冬天不同年级的学生会轮流去鸟巢体验冰雪运动。我们的目标是让每个孩子在小学期间掌握一项冰雪运动。”该校体育教研组长田玉杰介绍，这场“冬奥会”前，冰雪项目旱地化专业教练团队专门走进了校园，对各个项目进行训练指导及比赛规程宣贯，指导学生正确并安全使用各项冰雪旱地化项目器材，熟悉项目规则，掌握基本技巧。

除了丰富多彩的活动，明年市级冰雪示范校的总数将增至200所。这些学校将充分发挥体育设施和奥林匹克教育的优势，积极为社区服务，宣传奥林匹克精神和北京2022冬奥会和冬残奥会相关理念。（记者 刘冕）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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