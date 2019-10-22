2019年中国国际教育展举办 多国争推利好政策“揽生源” 

人民网北京10月22日电 （记者 郝孟佳）2019年中国国际教育展19至20日在国家会议中心举办，吸引了来自英国、法国、美国、日本、西班牙等30多个国家和地区近400所海外院校参展。

今年，日本首次成为教育展的主宾国，公立的京都大学、北海道大学以及私立的早稻田大学等21所日本高等院校组团亮相。据日本学生支援机构的调查显示，截至2018年5月1日，中国在日留学生人数是114,950人，占全体留日国际学生的38.4%，是日本最大的留学生群体。“到2020年，日本将达到接收30万留学生的目标。”日本学生支援机构理事长吉冈知哉说：“日本企业对高等人才需求多，对中国留学生的需求也在增加。日企比较看重留学生的语言水平，期待掌握日汉英多语言的人才加入。”

吉冈知哉表示，日中两国文化较为相似，来到日本的中国留学生都有一定的文化背景积累，但是两个国家的语言、生活方式、生活习惯都有一定的差异。留学生要超越文化障碍，方可获得很大的收获。

日本京都大学校方代表韩立友表示，希望中国留学生能够与不同的人交往，了解不同的信息，接触不同的观点。多看本地电视、报纸，在留学过程中感受“本土化”。

英国政府于今年9月11日宣布推出了一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国两年寻找工作机会，对于中国留学生而言，这无疑是一条重大的利好消息。本次英国展团也延续了往年强大的院校阵容，包括卡迪夫大学在内的60余所学校，为学生和家长提供了全方位的教育资讯。此外，美国驻华大使馆也领衔近40所美国院校亮相，现场答疑解惑，并举办“最新赴美留学申请趋势和留学签证解析”讲座。作为欧盟中以英语为官方语言的国家，爱尔兰向中国学生和家长介绍了他们独特的地缘和文化优势，以及大学提供的信息技术、生物制药、医疗器械、食品工程等强势专业。

“一带一路”沿线的东南亚、西亚、中东欧以及大洋洲地区的15个国家和地区的近百所院校进驻展览，成为展会的一大亮点。业内人士分析，“一带一路”东风渐至，沿线国家的院校积极布局中国市场，吸引中国学生，参与的规模和形式均渐入佳境，预计沿线国家留学趋势将继续深化。新西兰驻华使馆教育参赞Miranda Herbert表示，中国国际教育展是一个与中国学生和家长交流重要机会，新西兰院校非常重视中国留学生群体，希望能通过展会了解更多中国留学生群体的需求。

据了解，本次新西兰国家展团共有15所新西兰院校参加。包括6所大学，4所理工院校，3所优质私立高等院校，及2所中学。学生和家长可以带上自己的学生证明等材料，和院校代表进行现场的评估，并了解具体的申请步骤。Miranda Herbert说，无论在学习、生活还是未来职业发展方面，沟通能力都是非常重要的，建议留学生能够积极参与课堂讨论、参加学校社团、与本地学生交朋友，提高语言能力。同时，要多参与户外活动，感受新西兰文化，寻求学习生活之间的平衡。

不少“一带一路”沿线国家的大学都有“成本低”“性价比高”的特点。俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学校方代表李航介绍，彼得大帝理工大学本科学费大约为每年2万人民币，俄语水平达到一级即可入学。即便是没有学过俄语的学生，也可以先到学校读一年预科，提高俄语水平。

“我想学医科，也希望拥有在外国工作的经历，印尼大学的费用低，对我的家庭不会造成经济压力。”在印尼大学的展位前，来自石家庄的于同学表示，现在无法判断该学校的教学质量，所以会在入学前前往印尼大学进行实地考察，了解情况。

金吉列留学董事长兼总裁朱燕民表示，近20年来，留学一直很热，一方面体现在留学是社会热点，另一方面家长和学生都希望在学习阶段有出国的阅历。五年前，低龄留学成为热点，但是因为学生年龄小，心智还不成熟，出现了很多问题。随着时间的推移，家长在选择何时送孩子出国这个问题上变得更加理性，同时，留学服务体系也更加健全。

朱燕民说，以前，很多留学生选择读工程、商科；现在，读社会科学、人文科学的学生增加了，专业非常分散。“我认为这种分散是非常好的，因为社会的发展需要各种人才，只有人才涉及领域广，才能促进社会发展。”

据悉，展会还继续推出了“综合活动体验区”，包括介绍多国文化、美食、大学及社区学院以及语言考试测评机构如雅思考试部、ETS托福考试、法语联盟等提供的综合活动。

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