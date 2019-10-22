“PDC教育”按下未来教育变革加速键 吴京张译成为推广大使

人民网北京10月22日电 （记者林露）近日，在第二届PDC国际教育大会分论坛上，北京市朝阳区呼家楼中心小学、海淀区七一小学和东城区培新小学等九个城区十所学校共同启动跨校式PDC项目“我是垃圾分类师”。

热心公益、关注教育的两位中国知名演员吴京和张译出任“PDC推广大使”，通过视频发来了他们对PDC教育及本次大会的祝贺。由梁从诫先生创办的环保组织“自然之友”垃圾减量项目主任孙敬华就“垃圾分类”的生态理念、政策依据以及实践方式向论坛与会代表作了详细解读。

本次分论坛在朝阳区呼家楼中心小学、海淀区七一小学、海淀外国语实验学校、东城区培新小学、北京小学通州分校、房山区良乡第四小学、顺义区第一中学附属小学、昌平区小汤山中心小学、石景山区实验小学、北京教育科学研究院丰台实验小学等北京九城区十所学校共同展开，共享先进的教育理念、国际化的教育资源、多元化的资源平台，分享学校的办学特色与成果，为未来联盟的共同进步与发展在形式上进行尝试与探索。

“未来教育有可能打破班级授课制，教师将面临怎样的挑战？”身处北京小学通州分校的分论坛的与会代表，向正在参加昌平区小汤山中心小学分论坛的德国教育专家提问。“未来人才的核心素养有哪些？如果您要办一所未来学校，会是什么样的？”对于顺义区第一中学附属小学与会代表的提问，东城区培新小学的芬兰专家认真作答。

对于即将在北京9个城区的10所学校联合启动的跨校学习项目“我是垃圾分类师”，马骏校长进行了介绍。“PDC是英文Project(项目)、Driven(驱动)、Creation(生成)的简写。其核心就是要通过项目群育人方式让学生从课堂走向生活，让知识学以致用，培养学生创新精神和实践能力;其次，让学生从学校走向社会，培养学生面向未来的生存与生活能力，让教育回归生活，把孩子培养成完整而真实的人。此次启动的‘我是垃圾分类师’就是要通过这样一种项目式学习改变学生在生活中的一些习惯、做法，进而带动家长以及周边的人一起改变，最终为绿色环保做出贡献。”

本次分论坛中，一个学校一个主题，国内外教育专家分布于各个分会场。借力先进的5G技术，10个分论坛得以同步连线。为保证与会者能同时观看十个分论坛的主题展示，大会组织者呼家楼中心小学与专业机构合作，采用5G技术实现了10个分会场的国内外教育专家可以隔空对话。

据了解，10月17日至19日，第二十届中国国际教育年会未来教育研讨会暨第二届PDC国际教育大会在北京举行，来自美国、英国、德国、澳大利亚、西班牙、新西兰、加拿大等国家的教育领域资深专家和国内教育领域专家、学者共同参加了此次盛会，共议全球视野下未来教育的变革与发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)