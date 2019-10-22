湖北经济学院：走进课堂为学生讲授思政课

人民网讯 近日，湖北经济学院校领导温兴生、董仕节、梅华、刘大洪、鲁晓成、吴显富、何慧刚、张以林及二级学院党委书记分别走上讲台，以《壮丽七十年 奋斗新时代——新中国成立七十年来的成就、经验与启示》为主题为4000余名2019级学生讲述思政课。

湖北经济学院思政课课堂（校方供图）

校党委书记温兴生指出，全体校领导及二级学院党委书记给学生讲好“庆祝新中国成立七十周年”为主题的这一课，是“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往心里走、往实里走的工作体现。通过授课，要教育引导学生增强中国特色社会主义的“四个自信”，厚植学生爱国主义情怀，这是高校思想政治工作的根本要求。

连续多场的专题课堂教学以理服人、以情感人、以志激人，真正讲到了学生心坎里,达到了润物无声的效果。学生在课后表示，校领导授课亲切博学、案例详实，讲述的内容紧跟形势，消解了我们的思想困惑，增强了当代大学生与国家同向同行、同频共振的信心。

湖北经济学院把校领导和二级学院党委书记讲思政课作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的一项重要工作。从今年7月初就进行了安排部署，为讲好这堂思政课，校领导们坚持“常学常新、常讲常新”，积极查阅资料，精心撰写教案、制作课件，在分头备课的基础上，于9月24日进行了集体备课。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)