部分书写文具换壳不换芯 文具行业重颜值更要重实用

近日，有媒体报道称部分文具产品更加注重颜值，却忽略了实用性，导致口碑下降。该报道援引某网络问答社区的讨论称，华而不实是高频词，消费者不约而同地吐槽一些书写文具总是换壳不换芯。

经历30多年的发展，国内文具行业尽管本身仍较为分散，多是一些小企业，但是市场却已过千亿元，可以说是小行业、大市场。

严格来说，文具行业追求颜值本身并不会导致口碑下降。从市场需求来看，文具的一大消费群体是学生，好看、新鲜是吸引学生，特别是低年级学生的重要因素。有初二学生在接受媒体采访时表示，她的笔袋每学期都要换新的，而款式是她挑选文具的重要标准。

此外，对于正在成为文具消费主力军的00后、10后来说，由于接触到的信息更多、选择更多，他们对颜值、创意的要求，更高于过往的学生。有媒体调查发现，那些与海绵宝宝、Hellokitty、熊本熊等知名IP(知识产权)联名的文具往往更受欢迎。

从行业本身来看，一方面，随着消费升级，文具产品仅仅提供实用功能，已经不能满足消费需求。这倒逼文具行业创新升级，向颜值，甚至是文化等方向去拓展。这其中有一些比较成功的案例，比如故宫从建筑、文物、历史中摄取主题，深度挖掘美学内涵与文物知识，创意设计成故宫文具。这种文具不仅能彰显消费者的个性，甚至还由于其文化内涵的植入，兼具教育功能。

另一方面，国内文具行业的企业小而分散，竞争激烈，由于短时间很难在使用体验上提升产品性能，往往会寻求颜值创新，以吸引消费者。有报告显示，文具行业约8000家企业，约90%的文具生产企业年销售额低于1000万元。

从实用性向美学、文化等领域拓展，既是消费升级的要求，也是文具行业创新升级的体现。但是，之所以会出现口碑下降的情况，实际上是因为部分文具企业过分追求颜值创新，忽略了文具本身使用性能的创新，给人以华而不实的消费体验。

反观国外一些比较成熟的文具市场，他们在追求颜值的同时，也不忘提升消费者的使用体验。比如，因为方形的橡皮4个角都用圆之后不容易擦到角落细小的位置，国外一家企业生产出了28棱角积木橡皮。

应该看到，国内一些文具企业也在产品的使用性能上不断创新，并且取得不错的成绩。比如一家企业在中性笔中加入缓冲弹簧结构，减缓长时间书写压力。在笔掉落时，也能对笔头起到保护作用，捡起来可以继续写。这款产品接连获得德国和日本的两项设计奖。

文具的产品升级往往体现在细节和态度上，有没有用心做一款产品，消费者一用便知。而好口碑也是靠一个个细节的创新积累出来的。要成为一家成功的文具企业，应在产品创新、消费体验、品牌经营等多方面共同发力。（杜鑫）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)