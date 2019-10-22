人民网北京10月22日电 （郝孟佳、唐佳）“如果奇迹有颜色，那一定是中国红。以视频为礼，与国同梦。”济宁大学学生在其制作的《中国魂》短视频简介里如此写道。9月16日，“青春中国”山东大学生短视频征集活动正式启动。活动得到山东省各高校的广泛支持和好评，学生们积极拍摄视频参与。截至目前，主办方共收到近5000件短视频作品，参与学生覆盖山东大学、临沂大学、青岛大学、山东师范大学、山东建筑大学、山东工艺美院、山东英才学院等百余所高校。

济宁大学学生作品《中国魂》

本次短视频征集活动旨在凝聚广大师生的力量，征集各种角度、不同内容的优秀短视频作品，讲好中国故事，庆祝新中国成立70周年。目前收到的投稿作品内容多彩，精彩纷呈。有的从“家乡”入手，拍摄大城与小镇的新面貌，还通过无人机航拍等新手段追寻不同视角下的美丽山东，展现青少年志存高远，与祖国共奋进的风貌；有的作品另辟蹊径，聚焦位于蓬莱的戚继光故里，展现可歌可泣的英雄气节；还有的结合自身专业或实践经历，从中医药学习、贫困地区支教等方面讲述自己传承中华文化和参与扶贫建设的心路历程，用实际行动祝福祖国。在学生作品的镜头里，创意别出、风景如画，隔着手机屏幕都能感受到他们热爱家乡、热爱祖国之情。

青岛大学学生作品《星火一炬，青春支教》

北京电影学院现代创意媒体学院作品《航拍青岛》

山东大学团委书记张熙表示，此次大学生短视频征集活动，充分展现了当代青年学子昂扬向上，拼搏奋进的精神风貌，体现了青年学子建功新时代的决心与信念，凝聚了当代青年学子的磅礴青春力量。山东大学管理学院2017级旅游管理专业学生魏欣燕认为，活动很有意义，自己也收获颇多。“5G时代已经到来，人工智能也融入我们的生活，新时代日新月异，我们青年学子更是应该紧跟时代，彰显风采。这次活动对我们是一次激励，更是一次鞭策，激励我们勇敢逐梦，鞭策我们砥砺前进。”

本次活动由人民网信息技术有限公司主办，中共山东省委宣传部、人民日报社山东分社、共青团山东省委、人民网共同指导，山东移动公司、人民视听公司、人民网教育频道共同协办。视频征集截止时间为10月31日，目前仍在进行中。参与者登录人民视频APP（或扫描下方二维码）进入活动主页，可上传1条短视频参与活动。每位用户每天可点赞10次，登录人民视频APP可再点赞10次。点赞数量最多的前1000位用户，将分别获得HUAWEI P30手机、1000元、200元、50元话费充值等奖励。网络人气推选出的10位优秀短视频拍客，将签约人民视频，成为“人民拍客”。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)