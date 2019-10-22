“工匠之师”准备好了吗

面对今、明两年职业学校各扩招100万学生的任务，最大的考验来自哪里？

答案是师资。

教育部教师工作司司长任友群接受记者采访时这样回应：“目前全国高职院校的专任教师是49.8万人，如果按照生师比18:1，多招一百万个学生，需要新增5.5万名老师，才能基本上把课程教学完成。考虑到现有老师还有自然减员的情况，每年大概需要新增相当于6.5万名老师的工作量。”

师资问题如何解决，答案是出组合拳。近日，3项聚焦职业教育“双师型”教师队伍建设的文件正式向社会发布，分别是《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》（以下简称《实施方案》）《关于公布首批全国职业教育教师企业实践基地的通知》和《职业技术师范教育专业认证标准》。这一系列惠师利师强师的政策，将为锻造“工匠之师”保驾护航。

“双师型”教师占比将超过一半

10月18日，在青岛港湾职业学院，记者见到了教师黄兴旺。他正在实训车间手把手教学生船舶基础知识。在这里，教室就像一艘轮船一样，同学们一进教室就进入各自的“角色”。记者拿起一本学生校本教材，发现也是黄兴旺亲自编写的。黄兴旺是学校的“双师型”教师之一，之前，他在青岛港从事船舶机电管理工作，现在，成为一名高职教师，他把自己在船舶上的经验悉数传授给学生。

在青岛，像黄老师一样的教师还有很多。山东省教学名师、省级职业教育技艺技能传承创新平台负责人、齐鲁技能大师特色工作站负责人王桂云在当地很有名气，她凭借自己做面点的手艺登上了“舌尖上的中国”。王桂云还是青岛酒店管理职业技术学院的“双师型”教师代表，她开设了“技能大师工作室”，讲授中西面点工艺。青岛酒店管理职业技术学院通过研究研发平台和销售平台，实现“前店后厂”模式。18日，记者在学校见到正在授课的王桂云，她和学生们正在用西餐的方法改良中式的饺子。她的学生用榴梿作馅料，做起了创意饺子，她说：“课堂研发成功的面点，我们会推到前台接受食客的检验。”

职业学校直接面向生产一线，有丰富实践经验的“双师型”教师是学生成长成材的保障。为此，《实施方案》提出了时间表，“到2022年，职业院校‘双师型’教师占专业课教师的比例超过一半。”这个目标如何达到？

《实施方案》给出了明确路径，提出推进以“双师”素质为导向的新教师准入制度改革，构建以职业技术师范院校为主体、产教融合的多元培养培训格局，完善“固定岗+流动岗”的教师资源配置新机制。

《实施方案》提出，“自2019年起，除持有相关领域职业技能等级证书的毕业生外，职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘；自2020年起，除‘双师型’职业技术师范专业毕业生外，基本不再从未具备3年以上行业企业工作经历的应届毕业生中招聘，特殊高技能人才（含具有高级工以上职业资格或职业技能等级人员）可适当放宽学历要求”。

《实施方案》还提出“在现有编制总量内，盘活编制存量，优化编制结构，向‘双师型’教师队伍倾斜”“建立健全职业院校自主聘任兼职教师的办法”等一系列措施，拓展“双师型”教师队伍来源渠道。

职教教师将有自己的专业标准体系

这些天，浙江水利水电学院教师张鹏亮和同学们一起戴胸牌、上下“班”打卡，每天“工作”8小时，他告诉记者：“我们引进华为软件开发云平台、宅客平台等，带领学生进行项目运作实战演练，学生的研发能力提升很快，我们也有一种无法言喻的成就感。”

青岛艺术学校京剧名师刘学礼是“裘派传人”，在京剧院团工作多年，现在作为“双师型”教师的他一丝不苟地带着学生练功，学生动作即使差一点也逃不出他的“火眼金睛”。青岛艺术学校的教师冯勇也是如此，他是青岛舞蹈家协会副主席、青岛“最美教师”。他认真地帮学生排练一个舞蹈小段《葡萄熟了》，要求学生们除了动作到位，情绪也要“兴奋起来”。

“双师型”教师的入口关解决了，这一系列文件的“组合拳”还重点关注职业院校“双师型”教师的素质提升。

《实施方案》提出，建立中等和高等职业教育层次分明，覆盖公共课、专业课、实践课等各类课程的教师专业标准体系。修订《中等职业学校教师专业标准（试行）》和《中等职业学校校长专业标准》，研制高等职业学校、应用型本科高校的教师专业标准。通过健全标准体系，规范教师培养培训、资格准入、招聘聘用、职称评聘、考核评价、薪酬分配等环节，推动教师聘用管理过程科学化。同时，还引进第三方职教师资质量评价机构。

《实施方案》根据不同层次的教师有针对性地做出规定，包括：“探索建立新教师为期一年的教育见习与为期3年的企业实践制度。”“通过跟岗访学、顶岗实践等方式，重点培训数以万计的青年骨干教师。”“加强专业带头人领军能力培养，为职业院校教师教学创新团队培育一大批首席专家。”“完善教师定期到企业实践制度，推进职业院校、应用型本科高校专业课教师每年至少累计一个月以多种形式参与企业实践或实训基地实训。”

《实施方案》还要求全面落实教师5年一周期的全员轮训制度，对接1+X证书制度试点和职业教育教学改革需求，探索适应职业技能培训要求的教师分级培训模式，培育一批具备职业技能等级证书培训能力的教师。

“工匠之师”如何锻造

培养学生从培养师范生开始，锻造工匠从锻造“工匠之师”开始。

为实现打造一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍的目标，《实施方案》提出了一系列支撑措施。

江西科技师范大学是一所培养职教师范生的专业院校。江西师范大学校长左和平告诉记者，近40年来，通过艰辛的实践探索，他们构建了“三位一体分流培养”的人才培养模式，建立了“校企合作协同育人”“创新创业教育与专业教育相融合”“全员参与、分级递进、以赛促学、以赛促教”三大培养路径，在全国师范院校形成了有自己特色的培养风格。

“工匠之师”如何锻造？《实施方案》给出了路径。《方案》指出，“校企共建职业技术师范专业能力实训中心，办好一批一流职业技术师范院校和一流职业技术师范专业”。

而对于“双师型”教师企业实践的需求，《实施方案》更是提出“建设100家校企合作的‘双师型’教师培养培训基地和100个国家级企业实践基地”。

支撑高水平人才队伍，《实施方案》提出建设1000个国家级“双师型”名师工作室和1000个国家级教师技艺技能传承创新平台。面向战略性新兴产业和先进制造业人才需要，打造一批覆盖重点专业领域的“国家工匠之师”。

此外，《实施方案》还指出，将分年度、分批次、分专业遴选建设360个国家级职业教育教师教学创新团队。实施职业院校教师教学创新团队境外培训计划，组织教学创新团队骨干教师分批次、成建制赴德国等国家研修访学，学习国际“双元制”职业教育先进经验，该计划每年将选派1000人。

“身处职业教育大有可为的最好时代，我们要毫不动摇地坚守服务国家职业教育发展和服务区域经济发展的地方应用型高校发展方向，对标一流学科标准促学科提质、对标国家专业标准促专业升级、对标国家课程标准促课程再造，为‘三百六十行人才荟萃、群星璀璨’造就‘工匠之师’。”左和平最后说。（作者系光明日报记者姚晓丹）

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