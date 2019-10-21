华北电力大学“八学”让理论学习“燃”起来

记者从华北电力大学获悉，自9月17日主题教育启动以来，学校全面把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，创新学习形式，采用“八学”方式，让理论学习在华电校园蔚然成风，全校党员干部主动开展各种形式学习，以理论滋养初心、以理论引领使命，使理论学习真学真懂、入脑入心。

第一，专家导学让理论活色生香。聚焦主题主线，邀请校内外专家学者深入基层送学、讲学、导学，推动党的创新理论深入人心。学校成立“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲团，由马克思主义学院选派的10名优秀教师和离退休办选派的5名老教师、老干部组成，宣讲团成员参加各级党组织学习活动，把理论送到党员干部和师生当中。

第二，干部领学让学习成为风气。领导干部带头学，学校各级领导干部率先学习，先学一步、学深一层，以领学带学的形式带动其他师生党员干部一块学，形成浓郁的学习氛围。校级领导班子紧扣习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，开展学习教育，在充分自学基础上，通过专题读书班、理论学习中心组学习等形式，围绕六个专题集中研讨学习，结合工作实际带头谈学习体会、撰写学习心得，在学思践悟中推动工作质量提升。

第三，线上常学让学习不断线。学校充分利用“高等教育管理干部培训平台”“处级干部网络培训”等各类线上教育平台和教育资源，进行便捷化、多样化和个性化学习，坚持学在日常、学在经常、学在平常。学校把“学习强国”作为强化师生党员理论学习的重要抓手，让学习在平常、学习在身边、学习在日常，看要闻、学思想、答试题成为校园风尚，开展“浸润式”学习。针对不同群体党员的实际，采取生动鲜活、喜闻乐见的方式，用案例教育、微信公众号、微视频等，增强主题教育的吸引力和感染力。

第四，相互促学共享学习成果。学校开展“我和我的祖国”暨“迎国庆、忆初心、明使命”主题党日活动，举办青年读书班，举办读书、社会实践等形式，师生分享学习体会和学习成果。把主题教育与庆祝新中国成立70周年结合起来，组织师生员工观看庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式和群众游行直播盛况，举办“天安门前华电人”分享会，鼓励大家在新媒体平台展示和分享师生的心得体会，引导广大党员、干部始终保持奋斗精神和革命精神。

第五，把理论研学升华理论创新。学校引导广大领导干部和师生党员在理论学习过程中领会融化、消化吸收、勤于动笔、思考转化，把学习与实践相结合，边学习边思考，把思考成果凝练思想创新，更好地指导学校的工作实际。鼓励党员干部充分发挥大学的学术优势，开展研究式的学习，撰写出有高度、有深度的理论文章，在中央媒体和一流学术期刊上发表高水平学术文章，与其他高校分享华电智慧。

第六，典型励学提供鲜活教材。深入学习教育领域攻坚克难典型案例，积极发掘选树一批校内先进典型人物，通过先进事迹报告会、主题巡讲、专题事迹等多种形式和线上线下多种渠道，大力宣传身边好老师的突出感人故事；举办“责任之思”明德大讲堂报告会，邀请优秀的党员干部和师生，结合工作职责讲述自己初心和使命，为主题教育提供鲜活的教材，凝聚奋斗的力量，营造学习先进、崇尚先进、追赶先进、超越先进的浓厚氛围。

第七，现场活学让学习落地。华北电力大学开展丰富多彩的现场学习，通过参观校史馆、学习华电校史，回顾了华电人的初心与使命；师生赴阜平县凹里村开展扶贫工作，与驻村干部、凹里村党员共同研究脱贫路径；组织师生党员代表赴狼牙山红色教育基地开展主题教育活动，使广大党员师生从思想上和精神上经历了一次洗礼；开展调查研究，把学和做结合起来，把查和改贯通起来，鼓励党员干部走进学生宿舍、课堂、教学和管理服务一线，调研解决在学校发展和学生成长过程中存在的重点难点问题。

第八，动态督学让学习不折不扣。学校成立了4个由退休老领导任组长的指导组，对学习教育开展情况进行全过程、全链条、全覆盖指导，通过参加学院主题党日活动和领导班子集中研讨、支部学习交流、召开座谈调研等方式，对主题教育活动开展实行动态指导，做到规定动作不走样,不走过场,不打折扣，确保主题教育真正取得实效。

(责编：实习生(唐佳)、曹昆)