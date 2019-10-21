特殊措施应对高职师资不足

高职扩招100万，按照18∶1的生师比来推算，则需相应补充约5.5万名教师。这些师资哪里来？一直是高等职业教育领域关注的焦点。

“考虑到现有老师自然减员的情况，假设每年正常减员是1万人，每年大概有6.5万名老师要补上。”教育部教师工作司司长任友群近日在教育部举行的发布会上表示，目前我国高职专任教师49.8万人，“一下子要补充到那么多师资确实不容易，需要有一些特殊的做法”。

对此，任友群表示，总体思路是按照内培外引、引育并举、专兼结合的原则，制定人才激励措施，创新教师补充机制，拓宽教师的引进渠道等。通过资源整合挖潜一批，专项培训速成一批，校企合作解决一批，通过银龄讲学补充一批，通过社会力量兼职一批来加快补充高职急需的专业师资。“随着高职师资体系的慢慢建成，以后再通过正规教师的培养逐步补齐高职扩招带来的双师型教师缺口”。

教育部将完善政策制度保障，在教师的资格准入、培养培训、考核评价、待遇保障以及兼职教师聘用等方面，进一步细化完善人事招聘、配置配备等相关的政策制度保障。同时，国家重大项目将向高职教师队伍建设倾斜，通过专任教师培养补充和兼职教师的聘用引进等途径，加快补齐教师的缺口。

任友群表示，将增加教师培养供给，建设“双师型”职教教师培养培训基地，认证一批职业技术师范专业，增加职业教育硕士博士招生计划，开展校企合作进行协同培养，支持博士、硕士研究生期间获得企业的工作经历，同时制定优秀人才引进政策，吸引公派留学生回国进入到职业学校任教；增加聘请兼职教师的规模，推进校企人员之间的双向流动，支持高职院校聘请企业高技能人员、退休教师到学校兼职，每年保证一定的兼职教师规模和授课时数的工作量。

此外，任友群强调，将开展专业骨干教师培训。加强高职教师国家级培训比重，倾斜支持专业带头人、骨干教师培训，着力培养“双师型”教师，面向优质的高职院校创建教师教学创新团队，实施高职教师的出国研修访学项目，提升教师分工协作，开展模块化教学能力等。“这肯定是个多管齐下、各个措施一起推进的过程，而且这个过程应该要持续多年，逐步把高职师资队伍建设提升一个台阶。”

（孙庆玲）

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